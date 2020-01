Juventus: per Emre Can si fa avanti una big

Entro la fine di questa sessione di mercato Emre Can potrebbe salutare la Juventus e trasferirsi al Borussia Dortmund. Il direttore sportivo della società tedesca Michael Zorc ha confermato: "Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando a lui, anche se non abbiamo preso ancora alcuna decisione".

I bianconeri dalla cessione del giocatore vorrebbero incassare 30 milioni di euro ma il club giallonero per ora si è spinto fino a 22. La volontà del classe 1994 è quella di cambiare aria per convincere Löw a convocarlo all'Europeo e a 25 milioni di euro l'affare potrebbe andare in porto.

Il centrocampista era stato accostato anche all'Everton: Carlo Ancelotti, che non ha mai nascosto la sua ammirazione verso il tedesco che voleva ingaggiare già quando era alla guida del Napoli, aveva consigliato alla società di affondare il colpo ma il suo trascorso al Liverpool avrebbe potuto incrinare il rapporto con i tifosi.

Anche il Milan sembrava essere sulle sue tracce: si era infatti parlato di un possibile scambio tra Emre Can e Gianluigi Donnarumma, con un conguaglio economico a favore dei rossoneri. La pista con il passare delle settimane si è raffreddata anche grazie alle ottime risposte fornite da Bennacer e Calhanoglu, che hanno attenuato l'urgenza di intervenire sul mercato per puntellare il reparto centrale.

Fabio Paratici è al lavoro anche per chiarire il futuro di Paulo Dybala: l'entourage dell'argentino è in contatto con la società per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022. In caso di mancato accordo, la cessione estiva sarebbe praticamente obbligata, anche in considerazione delle voci che accostano di nuovo con insistenza Mauro Icardi ai bianconeri. Nel caso in cui l'ex Palermo si trasferisse, Barcellona e Manchester City sarebbero tra le prime a farsi sotto.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 18:03