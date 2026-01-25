Juventus, per En-Nesryi rischio beffa: non basta l’ok del Fenerbahce, cosa è successo

I bianconeri attendono riscontri imminenti dall'attaccante marocchino. Il giocatore preferirebbe Siviglia e il ds Ottolini valuta possibili alternative.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Era il 10 luglio del 2018 quando Andrea Agnelli volava in Grecia per prendere Cristiano Ronaldo. La Juventus arrivava da 7 scudetti vinti, ai quali ne avrebbe poi aggiunti altri 2. Oggi, però, la realtà bianconera è molto diversa. Il viaggio di mercato in questo gennaio ha avuto come destinazione Istanbul ma il direttore sportivo Marco Ottolini è tornato a mani vuote. Youssef En-Nesyri non sarebbe infatti convinto di vestire la maglia della Vecchia Signora, alla quale preferirebbe quella del Siviglia. Decisamente, altri tempi.

Un mercato difficile e senza soldi

Il mercato di gennaio della Juventus è stato fin qui piuttosto turbolento. Tante idee, pochi soldi per concretizzarle e priorità che sono cambiate in corso d’opera. Se inizialmente, nei piani della dirigenza in cima alla lista delle preferenze c’era la figura del regista, con Spalletti, poi, le mire si sono spostare sul reparto offensivo, dato l’infortunio di Vlahovic e i problemi di ambientamento di David e Openda. Così l’opportunità è arrivata dalla Turchia, col Fenerbahce smanioso di liberarsi del pesante ingaggio di Youssef En-Nesyri.

En-Nesyri poco convinto: ecco perché

Ma mentre Marco Ottolini si affannava a trovare la quadra con i gialloblù, l’attaccante marocchino covava dei dubbi che a oggi non sono stati ancora dissipati. Le perplessità del 28enne di Fes riguardano soprattutto la formula del trasferimento, in prestito con diritto e dunque senza alcuna garanzia di effettivo riscatto. Al contempo, c’è il Siviglia che preme e che rappresenta per il giocatore un vecchio amore mai dimenticato, anche per la qualità della vita in Andalusia. Ricordiamo che la Juventus ha un accordo con il Fenerbahce per un prestito a 4 milioni con 19 poi da versarne nelle casse turche per completare l’acquisto.

I tempi d’attesa e le alternative al marocchino

Notti intere ad aspettarti, pregando per un sì. Così cantava Max Pezzali ma la Juventus non è a tal punto. En-Nesyri piace e convince tutte le parti in causa, ma non viene ritenuto un profilo tale per il quale svenarsi. Le carte in tavola, insomma, non cambieranno per cui si attende fino a domani un riscontro da parte del giocatore, dopodiché i bianconeri potrebbero passare ad altri obiettivi. Già, ma quali? Difficile tornare a bussare alle porte del Crystal Palace per Mateta, date le condizioni imposte dal club londinese per il trasferimento. Un’idea, certamente non nuova, potrebbe essere Zirkzee del Manchester United anche se non ha le caratteristiche del bomber d’area di rigore ricercate da Spalletti. Altro nome potenziale è quello di Beto Betuncal, altra vecchia conoscenza del calcio italiano in uscita dall’Everton.