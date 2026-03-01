Juventus, per Koopmeiners un'occasione d'oro all'Olimpico contro Gasperini: il retroscena

Il centrocampista olandese ritrova Gasperini ma da avversario. Tra elogi, mercato e interesse di Roma e Galatasaray, la Juve fissa il prezzo per evitare perdite

Ritorno al passato. Teun Koopmeiners ritrova Gasperini per la quinta volta da avversario. Questa sera alle 20:45 il centrocampista olandese dei bianconero incrocerà di nuovo il suo ex tecnico dell’Atalanta. L’allenatore, oggi alla guida della Roma, è stato l’uomo che alla Dea ha valorizzato al massimo il classe 1998, contribuendo alla sua definitiva consacrazione. Ma dall’inizio dell’avventura di Koopmeiners alla Juventus nulla è più come prima.

Dall’Atalanta alla Juventus: un trasferimento discusso

Le prestazioni offerte a Bergamo avevano convinto la Juventus a investire una cifra importante pur di portarlo a Torino. È rimasta impressa l’estate in cui Koopmeiners presentò certificati medici per non allenarsi a Zingonia, manifestando apertamente la volontà di cambiare maglia. Alla fine l’operazione si concluse per 58,4 milioni di euro, una somma significativa per le casse bianconere ma che non ha mai trovato un risvolto positivo a causa del rendimento negativo dell’olandese in bianconero.

Tuttavia, Teun Koopmeiners non è l’unico giocatore che una volta andato via dall’Atalanta non abbia poi brillato altrove. Infatti, ci sono stati anche gli esempi di Andrea Conti – considerato un talento di grandi prospettive – che al Milan ebbe uno scarso impatto. O, ancora, Mattia Caldara (che dalla Dea passò alla Juventus e poi al Milan) ed infine Roberto Gagliardini che dal suo arrivo all’Inter non ha mai più raggiunto il livello visto a Bergamo.

Le parole di Gasperini

Alla vigilia della sfida Roma-Juventus, Gasperini ha speso ancora parole di apprezzamento per il suo ex giocatore: “I giocatori che ho allenato e sono andati via dall’Atalanta hanno fatto fatica? Qui abbiamo gli esempi di Mancini e Cristante, non sempre gli ex Atalanta non si ripetono altrove. Non posso dire sempre il motivo per cui in altre situazioni non hanno reso al massimo, anche se Koopmeiners di recente ha fatto due goal. Posso dire che è un giocatore forte, in quell’Atalanta era un giocatore molto forte”.

Futuro incerto: Roma alla finestra

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estate potrebbe aprire nuovi scenari per il centrocampista olandese. Nonostante le recenti buone prestazioni, comprese le due convincenti uscite contro il Galatasaray in Champions League, il suo futuro alla Juventus non sarebbe blindato.

Tra le società interessate ci sarebbero proprio la Roma e il Galatasaray, pronte a valutare un eventuale affondo qualora si aprisse uno spiraglio. Dal canto suo, la Juventus punta a evitare minusvalenze su un investimento superiore ai 50 milioni. Per questo motivo, un’eventuale cessione dovrebbe garantire almeno 30 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per non generare perdite a bilancio. Per Koop, che stasera partirà titolare, è un’occasione speciale: vuol convincere il suo vecchio mentore – che ancora lo stima parecchio – a riprenderselo e a portarlo a Roma, sperando nella definitiva rinascita.