Juventus, per la mediana una vecchia fiamma di Spalletti, cosa serve per arrivare a Chiesa

I bianconeri a caccia di rinforzi. C'è la possibilità di arrivare a un giocatore del Milan con uno scambio. Iil ritorno dell'esterno ipotesi sempre calda

Negli ultimi tempi, la Juventus ha invertito la tendenza negativa raccogliendo 5 vittorie nelle ultime 6 partite con Lecce unica macchia in un cammino comunque virtuoso. Eppure, il club non è convinto della completezza della rosa e valuta con attenzione le opportunità del mercato. Il ritorno di Federico Chiesa resta una possibilità concreta ma Luciano Spalletti gradirebbe anche l’arrivo di un centrocampista in più. L’ultima idea porta in casa Milan con la possibilità di imbastire uno scambio per avere Loftus-Cheek.

L’ultima idea della Juve per il centrocampo

La Juventus cerca un esterno e questo è ormai un fatto noto e acclarato. Ma non è l’unico potenziale arrivo sotto la Mole in questa sessione di gennaio. Luciano Spalletti vorrebbe avere con sé un simil McKennie, con l’americano peraltro sempre più vicino all’addio a giugno dato il contratto in scadenza e le poche chance di rinnovo. Secondo Tuttosport, l’ultima idea bianconera conduce a Ruben Loftus-Cheek, non più certo della propria permanenza al Milan e seguito pure da altri club. Come sappiamo, i rossoneri vorrebbero Federico Gatti ma uno scambio tra grandi club è sempre complicato da gestire. Va detto, però, che il difensore oggi non è prioritario per Madama: tra Kalulu, Bremer e Kelly lo spazio per il 27enne rivolese al rientro dall’infortunio rischia di ridursi sensibilmente.

Perché Loftus-Cheek: ecco dove giocherebbe

la Juventus nelle ultime settimane ha cambiato modulo. Addio al 3-4-2-1 di Tudor e benvenuto al 4-2-3-1 di Spalletti. Ecco, proprio nell’ottica del nuovo assetto tattico il 30enne inglese potrebbe diventare una risorsa preziosa per la Vecchia Signora. Loftus-Cheek potrebbe giocare sia nei due di centrocampo, accanto a Locatelli o Thuram, sia da trequartista assaltatore nella posizione oggi occupata da McKennie. Una duplice valenza che sarebbe davvero preziosa per i piemontesi.

La caccia all’esterno e le ultime novità su Chiesa

Federico Chiesa vuole tornare alla Juve e la Juve rivuole Federico Chiesa. Su questo ci siamo. Il nodo della questione è la formula del trasferimento, dal momento che il Liverpool è poco propenso ad accogliere offerte che non siano a titolo definitivo. I bianconeri vorrebbero al contrario un prestito con diritto e qui casca l’asino. Per questo motivo restano in piedi tutte le alternative, da Ferreira Carrasco a Daniel Maldini fino a Gudmundsson.