Juventus, per Pirlo c'è anche il Tapiro d'Oro: la sua reazione

Andrea Pirlo è nell’occhio del ciclone, con la critica sempre più severa nei suoi confronti dopo un inizio decisamente tentennante nella sua avventura da allenatore della Juventus. Eppure il tecnico di Flero non sembra preoccupato, come dimostra l’approccio tenuto anche alla consegna del tradizionale Tapiro d’Oro da parte di ‘Striscia la Notizia’. Che Pirlo ha accettato senza rinunciare al suo proverbiale aplomb.

“Sono tranquillo e fiducioso“, ha garantito Pirlo all’inviato di Mediaset, Valerio Staffelli. “Non ho nessuna paura di non mangiare il panettone“, ha aggiunto. In riferimento a un possibile rischio di essere esonerato addirittura prima di Natale.

Pirlo del resto ha dovuto far fronte a diverse problematiche che sono andate anche oltre l’avvio di un nuovo progetto tecnico con sembianze nemmeno troppo vaghe di rivoluzione.

Al momento sono sette le partite giocate dalla sua Juventus, con un ruolino di tre vittorie, tre pareggi e la sconfitta di martedì in casa con il Barcellona. Numeri non esaltanti, almeno per la recente storia bianconera, ma che al momento non inchiodano Pirlo.

Da rimarcare anche la pesante assenza di Cristiano Ronaldo, fermato in queste settimane dal Coronavirus. Nel frattempo l’astro lusitano è finalmente guarito, ma l’incontro di Pirlo con ‘Striscia la Notizia’ è avvenuto prima. E il tecnico ha raccontato le sensazioni del suo giocatore più celebre.

“Non siamo Ronaldo dipendenti. Siamo in fase di rodaggio. Lui è arrabbiato, perché non guarisce”, ha quindi detto Pirlo. Anche in riferimento alle recenti polemiche sulle esternazioni di CR7 a proposito del tampone.

Uno dei tanti grattacapi intorno all’attuale Juventus di Pirlo. Che però non trema, tantomeno di fronte a un Tapiro d’Oro.

OMNISPORT | 30-10-2020 23:17