Juventus: per Sané il City chiede Dybala

L’esterno del Manchester City Leroy Sané piace molto sia a Marotta che a Paratici.

Pep Guardiola, tuttavia, non ha alcuna intenzione di far partire la freccia tedesca facilmente e secondo il sito francese Le10Sport, l'ex allenatore del Barcellona vorrebbe Paulo Dybala. L'argentino si è sbloccato in campionato contro il Bologna, ma nelle gerarchie di Massimiliano Allegri non ha un posto da titolare fisso. In questo momento, la Joya ha davanti Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi.

La Premier League potrebbe essere il campionato ideale da cui ripartire per l'ex Palermo, trattandosi di un torneo più tecnico che tattico.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 20:05