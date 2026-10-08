Juventus, per Spalletti è l'ora delle scelte: c'è un cambio di ruolo e un primo bocciato

Il tecnico bianconero chiede progressi a Conceicao e pensa a rispedire al mittente Woldemade per comprare un altro attaccante a gennaio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ottobre, si riparte. Messa alle spalle la maxisosta la Juventus è pronta a ricominciare con qualche certezza in più. Spalletti si sta schiarendo le idee sulla rosa ed ha capito che è arrivato il momento di fare delle scelte per dare un’impronta più marcata alla sua squadra.

Quanti infortunati

Non si possono aspettare i lungodegenti per avviare un ciclo vincente: Locatelli e Thuram torneranno solo nel nuovo anno, Yildiz tra due mesi come Boga, un po’ prima Ekathor ma l’ex ct vuol dare una sterzata e sta pensando a due soluzioni: cambiare ruolo a uno dei titolari e rispedire al mittente un nuovo acquisto che ha deluso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo ruolo di Conceicao

Il primo nome è quello di Conceicao, reduce dagli impegni in Nations League col Portogallo, dove ha giocato bene ma è stato anche espulso. Il tecnico bianconero sta studiando una soluzione tattica per aumentare la pericolosità dell’esterno portoghese, avvicinandolo maggiormente alla porta e trasformandolo in un giocatore capace non soltanto di saltare l’uomo, ma anche di incidere con gol e assist. Conceição deve diventare più decisivo negli ultimi venti metri, migliorando la scelta della giocata e aumentando la propria presenza in zona gol.

Il futuro di Woltemade

Il giocatore che rischia di essere bocciato – dopo soli 131′ giocati – è Woltemade che non è il giocatore con le caratteristiche che servono a Spalletti. Il tedesco ha deluso anche con la nazionale, dove è stato criticato per aver sbagliato un gol a porta vuota ed aver fornito prove deludenti. L’allenatore bianconero cerca un giocatore diverso da affiancare a Kolo Muani, ecco perchè le cose potrebbero cambiare presto.

Arrivato a fine mercato in prestito secco e oneroso dal Newcastle, Woltemade ha trovato poco spazio e secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera resta vigile per il mercato estivo, se non addirittura per quello di gennaio, risolvendo anticipatamente il prestito del bomber tedesco. Giovanni Carnevali e Frederic Massara tengono il radar attivo: i bianconeri cercherebbero un giocatore avvezzo al gol, un finalizzatore abile a giocare in area di rigore, e starebbe valutando 3 profili.

I tre bomber che piacciono a gennaio

il primo nome sarebbe quello di Mateo Retegui, centravanti classe 1999 in forza all’Al Qadisiya, poi il nazionale USA Folarin Balogun, divenuto celebre anche per la squalifica che gli fu tolta ai Mondiali, in forza al Monaco e Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 che è esploso con la maglia del Frosinone, ma che è di proprietà del Bologna.