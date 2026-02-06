Juventus, per Tonali il mal di pancia è reale ma c'è un concorrente che spaventa: il retroscena e gli scenari

Il play a giugno potrebbe lasciare il Newcastle ma piace molto a Guardiola, i due si sono parlati, per Pep è un giocatore formidabile

Continua a tener banco in Premier e sui tabloid britannici il giallo-Tonali. Il giocatore era stato accostato all’Arsenal nell’ultimo giorno di mercato, al di là delle smentite ed alla fine è rimasto a disposizione del club di Eddie Howe ma a giugno potrebbe andar via.

La frustrazione di Tonali

Dopo la sconfitta contro il City all’Etihad i giornalisti hanno chiesto a Tonali due volte – una volta in inglese e una seconda in italiano – di fermarsi nella zona mista. Tonali è andato via imbronciato senza rispondere, ma la sua delusione è stata evidente quando lo sentirono sfogare la sua frustrazione con una donna dello staff del club.

L’incontro con Guardiola

L’ex Milan, che vorrebbe vincere qualcosa in carriera, poi, stato poi visto impegnato in una conversazione con il tecnico del City Guardiola in campo dopo il fischio finale della semifinale di Coppa di Lega persa complessivamente 5-1.

A Guardiola è stato chiesto del suo colloquio con Tonali e ha risposto: “Cosa ho detto? Il mio italiano è perfetto, quindi è per questo che riesco a comunicare con lui. E abbiamo un amico incredibile in comune, di Brescia, Edoardo Piovani. E ogni volta che ci sentiamo, conosco suo padre da un po’ di tempo e ogni volta che ci siamo incontrati, abbiamo parlato della sua esperienza a Milano, dei tifosi e di come si trovi a Newcastle. È davvero un giocatore di alto livello, un giocatore di alto livello, un giocatore di alto livello!”.

Il City è il primo rivale della Juve per Tonali. E sul piano economico non c’è match. Lo scambio pubblico di Tonali con Guardiola è l’ultima cosa che il Newcastle avrebbe voluto vedere, dato che continua a sottolineare di non avere alcuna intenzione di venderlo.

Il parere di Shearer

Tonali però ha il “mal di pancia”, sogna obiettivi più prestigiosi anche se si trova bene: la moglie Juliette, ha dato alla luce il piccolo Leonardo il mese scorso e, secondo quanto appreso dal Sun Sport, la famiglia è felice nel Nord Est. Tonali gode di uno stretto rapporto con Howe e continua a essere grato al club per il sostegno ricevuto durante i dieci mesi di squalifica dalle scommesse, subito dopo il suo arrivo nel 2023 dalla metà rossa del Milan per 55 milioni di sterline ma poi subentra il capitolo ambizione. Il play vuole giocare la Champions.

Il Newcastle è determinato a tenere Tonali, che ha un contratto da 150.000 sterline a settimana fino al 2029, al St James’ Park per un lungo periodo, ma il club è consapevole che potrebbero verificarsi imbarazzanti discussioni se non riuscisse a qualificarsi per le competizioni europee. I giocatori più forti vogliono giocare in Champions League e sappiamo che nel calcio non c’è vera lealtà. Non dico che Tonali farà qualcosa del genere, ma sappiamo che se i club non riescono ad arrivare nelle piazze europee, altri club proveranno a prendere i loro giocatori”.