Juventus: per Zirkzee doccia gelata, con Mateta irraggiungibile resta solo una pista aperta

Hugill lascia lo United, Zirkzee resta per Carrick. Juve a caccia di un attaccante: Kolo Muani difficile, alternative e movimenti anche sulle fasce

Si complica tutto per la Juventus sul calciomercato. Il Manchester United ha ufficializzato la cessione del giovane attaccante Joe Hugill, confermando quindi la volontà di trattenere in rosa Joshua Zirkzee. I Red Devils hanno deciso di non smantellare ulteriormente il reparto avanzato, ora i bianconeri cercano alternative e ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per l’attacco.

Zirkzee resta: Carrick lo vuole in rosa

Nonostante il minutaggio limitato – con appena quattro presenze dal primo minuto in Premier League e due reti stagionali – Joshua Zirkzee non è considerato in uscita per la finestra di gennaio. Michael Carrick ha ribadito la fiducia nel giocatore e la volontà di reintegrarlo pienamente nel gruppo.

L’allenatore ha spiegato: “Josh sta solo cercando di rimettersi in forma e di integrarsi nel gruppo. È stato fantastico averlo di nuovo ad allenarsi con il gruppo per la prima volta. Questo è tutto, per me e per Josh. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Questo è tutto, non c’è bisogno di aggiungere altro.”

Juventus, caccia al centravanti: tempo che stringe

Saltato Zirkzee, la Juventus resta ancora alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico prima della chiusura del mercato. La scadenza si avvicina rapidamente e i bianconeri devono accelerare per chiudere un’operazione che completi il reparto offensivo. Anche l’obiettivo Mateta, una delle prime scelte di Spalletti, è sfumato col bomber del Crystal Palace che è a un passo dalla firma col Milan.

La priorità resta riprovarci con Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sarebbe felice di tornare a Torino, dopo l’esperienza positiva della scorsa stagione, ma il Tottenham non sembra disposto a lasciarlo partire facilmente. Gli Spurs, però, insistono per trattenerlo e, al momento, non hanno aperto a soluzioni favorevoli alla Juve. I bianconeri sperano in uno spiraglio last minute, ma la trattativa è in salita.

Nel frattempo, la società valuta altri profili come Mika Biereth del Monaco ed Evann Guessand, ivoriano dell’Aston Villa, recentemente proposto ai bianconeri.

Fascia destra: spunta Holm

Non solo attacco: la Juventus è al lavoro anche per rinforzare la corsia destra, alla ricerca di un’alternativa a Kalulu. Dopo l’idea Norton-Cuffy del Genoa, nelle ultime ore è emersa la pista Emil Holm del Bologna. Si starebbe valutando uno scambio con João Mario, ormai fuori dal progetto tecnico. L’operazione potrebbe concretizzarsi con due prestiti con diritto di riscatto.

In prospettiva estiva, i bianconeri monitorano anche Zeki Celik. Il terzino turco è in scadenza con la Roma e non sembra vicino al rinnovo. La Juventus ha già avviato contatti con il suo entourage per provare a chiudere un colpo a parametro zero.

