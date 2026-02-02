Juventus, perché Icardi è saltato: il retroscena e la mossa per Kolo Muani

La trattativa per il bomber argentino è nata e finita nel giro di poche ore, Comolli spera ancora di riprendere l'attaccante non riscattato in estate

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Icardi non viene alla Juventus. Punto. Perché noi non si è chiesto Icardi, no? Abbiamo chiesto un altro”. Così Luciano Spalletti ha messo una pietra sulle voci uscite ieri in merito ad un blitz in Turchia per vestire Maurito di bianconero. Con la sua parlata toscana e dopo una piccola gaffe quando parlava della probabile assenza di Yildiz con l’Atalanta giovedì (“se non gioca Icardi e.. scusate non gioca Yildiz”., per poi chiarire tra le risate della sala stampa: “Questo perché mi hanno domandato 50 volte di Icardi…”) il tecnico bianconero ha smontato la telenovela di mercato ma le cose stanno proprio cosi?

Lo sfogo di Spalletti

Si è parlato più di Icardi che del 4-1 al Parma negli spogliatoi del Tardini con l’ex ct pronto a ribattere: “Questa è una roba vostra, non è una roba mia anche quella lì, perché siete voi che ne parlate fra di voi.. Io avevo fatto un un complimento a Icardi calciatore, a Icardi bomber e poi ecco sento dire che ‘lo voglio portare alla Juve’. Quello ce lo mettete voi. Io non l’ho mai detto, eh. Per cui siamo andati giù: quattro televisioni, ‘Icardi, Icardi, Icardi’. È una roba vostra, parlatene fra di voi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il retroscena su Icardi

Stando al Corriere dello sport però non è vero che la Juve non abbia chiesto Icardi. L’ex bomber dell’Inter, dal 2022 al Galatasaray dopo l’avventura al PSG, è stato sondato dal club bianconero con una proposta di sei mesi di contratto possibili con l’aggiunta di un anno ulteriore in caso di conquista del quarto posto in classifica. Spalletti, stando al Corsport, avrebbe inizialmente dato l’ok. Anche Maurito aveva accettato la destinazione.

A far saltare l’operazione sarebbero state le pretese del Galatasaray, avversario proprio della Juve in Champions, ovvero il pagamento di 15 milioni di euro per lasciar partire Icardi. La Juve si sarebbe tirata indietro, vedendo sfumare il terzo obiettivo dopo Mateta ed En-Nesyri. Non resta che Kolo Muani, su cui lo stesso Spalletti ha ammesso l’interesse. L’ad Damien Comolli e il ds Marco Ottolini in realtà non si sono arresi e sperano che il pressing del bomber non riscattato in estate ma desideroso di tornare a Torino possa cambiare le cose ento le 20 di oggi.

La frecciata di Biasin

A confondere le acque le parole di Fabrizio Biasin. A Pressing, su Canale 5, il cronista del quotidiano Libero, simpatizzante interista ed addentro alle vicende della Beneamata: “Negli ultimi sette anni credo di aver sentito almeno una dozzina di volte associare Icardi alla Juve. Icardi non ci è mai andato perché non ha mai aperto alla Juventus. Il sogno e la volontà di Icardi sono sempre di tornare all’Inter”.