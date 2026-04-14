Juventus, perché Spalletti punta tutto su Lobotka: sgarbo al Napoli e la svolta tattica

Dopo lo scudetto insieme a Napoli, Spalletti rivuole Lobotka, stavolta alla Juventus. I bianconeri vogliono accontentare l'allenatore, ma non sarà così semplice

La Juventus del futuro sta prendendo forma. Dopo anni di rivoluzioni e progetti accantonati alla prima difficoltà, Luciano Spalletti sembra stia riuscendo a trovare la quadra per i bianconeri. Magari a livello tecnico tattico non ancora del tutto, come ha affermato lui stesso dopo la vittoria casalinga contro il Genoa. Ma è riuscito a compattare l’ambiente, dalla dirigenza ai tifosi, come non si vedeva da molto in casa Juventus. Sembra sia riuscito a risvegliare lo spirito giusto che mancava da troppo tempo, il suo rinnovo fino al 2028 è stata una naturale conseguenza di questi suoi primi mesi in bianconero. Ora però bisogna fare uno step successivo, e per farlo la società vuole accontentare Spalletti sul mercato.

Spalletti rivuole Lobotka: dopo lo scudetto a Napoli, lo chiama a Torino

Il nuovo nome per il centrocampo della Juventus non a caso è uno dei fedelissimi di Spalletti, Stanislav Lobotka. L’allenatore di Certaldo è stato quello che di fatto ha lanciato la carriera dello slovacco ad altissimi livelli. Arrivato a Napoli nel 2020 dal Celta Vigo, Lobotka nel primo anno e mezzo con Gattuso non trova molto spazio.

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La svolta arriva proprio con Spalletti che gradualmente gli cede le chiavi del centrocampo del Napoli. Prima un terzo posto e poi lo splendido scudetto del 2023, riportando a Napoli il campionato dopo 33 anni dall’ultimo. Spalletti al termine di quella stagione festeggia un traguardo storico e decide di lasciare Napoli, ma il rapporto di stima tra i due è rimasto molto saldo. Spalletti vorrebbe sfruttare proprio questa relazione per provare a convincere Lobotka a trasferirsi sulla sponda bianconera di Torino.

La situazione per Lobotka e dove giocherebbe nella Juve di Spalletti

Come abbiamo detto, la Juve vuole accontentare il suo allenatore come dimostrazione di ulteriore fiducia dopo il rinnovo. E a Spalletti serve un rinforzo già pronto per il centrocampo, l’exploit di Locatelli in questa stagione non è bastato. L’ex allenatore di Roma e Napoli difficilmente non proporrà il nome di Lobotka alla dirigenza. Per Spalletti, sarebbe il pezzo mancante che si incastra alla perfezione nel suo ipotetico centrocampo a tre con Locatelli e Thuram.

La trattativa però potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Partiamo dai punti a favore, che sono due. L’ingaggio del giocatore potrebbe essere alla portata della Juve, a Napoli percepisce 4 milioni di euro netti all’anno. Poi la sua situazione contrattuale con il Napoli: ha il contratto in scadenza nel 2027, c’è un’opzione di rinnovo automatico per allungarlo al 2028, ma nessuna delle due parti sembra intenzionata a prolungare il rapporto.

Lo stesso club non esclude una cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sul suo contratto c’è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma valida solo per l’estero. Dunque, se la Juventus dovesse andare a chiedere informazioni per lo slovacco, certamente i 25 milioni non basterebbero e bisognerebbe imbastire una trattativa con un osso duro come Aurelio De Laurentiis. Un tentativo però la Juventus e Spalletti lo faranno.

Juve, l’alternativa per il centrocampo

La direzione intrapresa ora dalla Juve è quella dell’instant team per tornare a vincere nel minor tempo possibile. Gli anni della ricostruzione sono finiti, in un modo o nell’altro, e ora è il momento di riportare al vertice del calcio europeo un club storico come i bianconeri. La virata su nomi pronti, come quello di Lobotka, ne è il segnale.

Ma quello dello slovacco non è assolutamente l’unico nome per il centrocampo della Juve della prossima stagione. Da settimane si parla dell’interessamento per Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà il Bayern a parametro zero. La concorrenza non manca però, anche nella stessa Serie A, Milan e Inter su tutte. Un ostacolo potrebbe anche essere quello dell’ingaggio.