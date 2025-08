Juventus, perché Vlahovic non vuol muoversi da Torino: l'ultimo indizio

Il serbo non ha mollato neanche la maglia n.9, a David andrà la 30: il bomber punta ad andar via gratis a giugno per mantenere un maxi-stipendio

Nessuno si fa più illusioni, se davvero la vicenda Vlahovic troverà un lieto fine per la Juventus accadrà solo a fine mercato e, chissà, magari anche dopo le prime giornate di campionato visto che la finestra estiva chiude il 1 settembre. Sembra difficile che i bianconeri possano aspettare la sua cessione per fare le prossime mosse, si rischierebbe troppo ma come stanno davvero le cose?

Vlahovic via solo se arriva un’offerta importante

Negli Stati Uniti, come ha rivelato lo stesso Comolli, c’è stato un lungo confronto tra il dg bianconero e l’attaccante conclusosi con un accordo verbale: aspettare la giusta offerta per dirsi addio serenamente. La Juve è disposta a scendere dall’iniziale cifra di 25 milioni, è pronta anche ad accettare 17-18 milioni e a quella somma può arrivarci il Milan ma il problema è un altro.

I rossoneri non hanno ancora mai manifestato ufficialmente l’interesse (che in realtà c’è, eccome) per il giocatore preferendo aspettare e sondare altri profili ma Nunez del Liverpool è a un passo dall’Al Hilal e il Manchester United non sembra intenzionato ad aprire al prestito per Hojlund. Ecco allora che i rossoneri sono tornati a ripensare al bomber della Juventus.

Quanto guadagna Vlahovic

Il serbo – archiviati i primi due mesi dallo scatto del archiviati i primi due mesi dallo scatto del bonus “fedeltà” che ha portato il suo ingaggio a 10.5 milioni – ad agosto inciderà a bilancio per 17 milioni, cosa che Comolli vuole evitare a ogni costo ma sta proprio qui l’inghippo. Se il serbo accettasse le offerte di altri club dovrebbe dimezzarsi lo stipendio, andando via a parametro zero l’anno prossimo potrebbe chiedere un ingaggio ancora elevato.

L’ultimo indizio

Dopo il gol segnato alla Reggiana dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ecco un altro indizio sulla volontà di Vlahovic di rimanere alla Juve per questa stagione. Oggi sono stati assegnati i nuovi numeri di maglia e il serbo ha scelto di conservare il 9, senza cederlo a David che avrà il 30.

I numeri di maglia della Juventus

Questa la lista dei numeri di maglia della Juve 2025-2026: