Juventus, Perin è la chiave per Luca Pellegrini

La Roma potrebbe vendere Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro, rientrato nella Capitale dopo sei mesi di buon livello in prestito al Cagliari. La società giallorossa deve rientrare nei paletti finanziari imposti dalla Uefa entro il 30 giugno e la vendita del difensore consentirebbe al club di ricavare 15 milioni di plusvalenza. Nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Mattia Perin, quest’ultimo desideroso di trovare più spazio dopo l’ultima stagione deludente.

Anche il nuovo Milan di Marco Giampaolo è interessato al giocatore, ma la società rossonera resta in svantaggio dovendo fare prima alcune cessioni importanti per reperire liquidità da reinvestire successivamente nel mercato in entrata.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 20-06-2019 15:10