Juventus, Perin toglie la mano volutamente sul gol? Un video sul web scatena assurdi sospetti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ultima spiegazione è un sospetto odioso: non sapendo più come motivare il ko della Juventus col Cagliari, una partita giocata con il 78% di possesso palla, con 22 tiri verso la porta e 17 calci d’angolo, molti tifosi bianconeri hanno deciso di prendersela con Perin. Il colpevole della sconfitta sarebbe il portiere ma peggio: avrebbe volutamente tirato indietro la mano sul tiro di Mazzitelli poi finito in rete.

Il video dei sospetti

Circola sul web un video al ralenty in cui, dalla prospettiva in cui è stato girato, si ha l’impressione che Perin, scelto da Spalletti al posto di Di Gregorio, dopo essersi tuffato ritiri la mano prima di toccare la palla calciata da Mazzitelli che poi si spegne nell’angolino per la rete che decide la partita col Cagliari. Il motivo? La ferma volontà del portiere di essere ceduto a gennaio per giocare di più. Fantacalcio, certo, ma sui social – dove basta un po’ di fumo per far scatenare un incendio – scoppia la bufera.

I tifosi si dividono sul gesto di Perin

Il video “incriminato” viene visto e commentato da migliaia di fan e fioccano le reazioni dei tifosi di per sè inferociti già per l’inatteso ko: “”Perin che allunga e poi ritira la mano sul tiro-gol di Mazzitelli è degno di messa a riposo in stato permanente. Ma ancora prima chi lo ha schierato titolare, vale a dire il fenomeno-uomo-parabola di Certaldo” e anche: “Sulla querelle della mano ritratta di Perin sul gol del Cagliari: io ricordo di averlo visto fare anche a un certo Gianluigi Buffon, ma lì nessuno diceva niente perchè era il migliore di tutti. Il punto è che non siamo riusciti a buttarla dentro nonostante 18 corner e 20 tiri” e poi: “Attenti ad equivocare l’immagine del gol. Perin sicuramente al 100% non vede partire il tiro, poi la velocità è sostenuta e nessun portiere professionista si farebbe ingannare così. Poi se ti rivedi il goal vedrai che ritrae il braccio dopo che la palla è già entrata”

C’è chi scrive: “Era già dentro, Perin in ritardo perché non vede partire il pallone, comunque sia Di greogrio che Perin non possono essere titolari della Juve” e poi: “Il problema non è che la ritrae (dopo). È che non la allunga (prima). Ma eravamo abituati a Buffon. Abituati male” e anche: “La mano si ritrae per il contraccolpo del fianco sul terreno, il portiere si estende completamente in un tuffo, quando tocca terra è fisica, le parti del corpo hanno un contraccolpo”, oppure: “La palla era passata, anni di esperienza credo gli permettano di realizzare quando ormai è andata, il gesto sono convinto sia semplicemente un gesto conservativo per evitare di atterrare con braccio lungo in una posizione incontrollata e preservare fianco e spalla”

Il web è scatenato: “Ha ritratto il braccio per attutire la caduta ed evitare di sbattere il fianco e la cassa toracica, evidentemente o era dolorante o magari è stato solo un movimento istintivo, non dimentichiamoci poi che lo stiamo vedendo al rallentatore, il tutto real è durato decimi di secondo!” e infine: “La toglie proprio….aveva paura di farsi male?”.

