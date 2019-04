Juventus, piove sul bagnato: fermo anche Khedira

Piove sul bagnato in casa Juventus, dove già i problemi di formazione non mancano e a pochi giorni dalla decisiva sfida dell'Allianz Stadium contro l'Ajax si aggiunge un nuovo infortunio.

Si tratta di una nuova noia muscolare, un problema al polpaccio che avrebbe colpito Sami Khedira nel corso della giornata di venerdì, tanto da indurre Massimiliano Allegri a tenere anche lui a riposo nella criticatissima partita di Ferrara contro la Spal. Il tedesco sarebbe dovuto essere uno dei pochi big in campo al Mazza, ma alla fine questo non è stato possibile e ora la speranza dei bianconeri è quella di recuperarlo in tempo per martedì sera e per la Champions League.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 09:09