Juventus, Pirlo è sotto esame: scelto l'eventuale sostituto

I colpi di testa di Winston McKennie e Leonardo Bonucci hanno salvato la Juventus contro il Torino da una sconfitta che sarebbe stata storica, se è vero che i bianconeri non perdono il derby “in casa” addirittura dal 1995.

In svantaggio per quasi tutta la partita, la squadra allenata da Andrea Pirlo è riuscita a rimettere in sesto la partita anche grazie alle sostituzioni dell’allenatore, che nel secondo tempo ha puntato sul centrocampista statunitense e su Alex Sandro al posto di Rabiot e Danilo.

I campioni d’Italia hanno quindi tenuto ottenuto tre punti fondamentali, a una settimana di distanza dal deludente pareggio di Benevento, eppure non sono ancora svanite le perplessità sui primi passi falsi della stagione, almeno in campionato, visto il buon percorso in Champions League.

La società nutre la massima fiducia nei confronti dell’allenatore bresciano, scelto in corsa dopo l’esonero di Maurizio Sarri e dopo essere stato individuato in un prio tempo come guida della formazione Under 23, che milita in Serie C, ma il presidente Andrea Agnelli e la dirigenza valuteranno attentamente i risultati del ‘Maestro’ nei prossimi mesi, nell’ottica di un nuovo, possibile cambio della guardia in panchina nella prossima stagione.

Il nome più caldo per l’eventuale eredità è quello di Zinedine Zidane e quella del tecnico del Real Madrid sembra essere rimasta l’unica opzione sul tavolo dopo il rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City.

Zidane sta vivendo a propria volta un momento difficile con il Real dopo il pessimo andamento in Champions League dove i Blancos rischiano la clamorosa eliminazione già dopo la fase a gironi.

Zizou potrebbe essere esonerato in corsa, destino che non sembra invece rischiare Pirlo a meno di un crollo nei risultati: ma qualora l’ex fuoriclasse franco-algerino si liberasse la sua candidatura per la prossima stagione in casa Juventus diventerebbe molto forte.

OMNISPORT | 06-12-2020 13:01