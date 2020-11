Juventus, Pirlo in difficoltà: il consiglio di Ancelotti

La Juventus di Andrea Pirlo deve ancora prendere quota. Il bottino dopo 7 partite di campionato è di 13 punti, di cui 3 arrivati con la vittoria a tavolino contro il Napoli: solo una volta negli ultimi 10 anni la squadra bianconera ha fatto peggio.

Contro la Lazio si sono visti segnali di crescita, prima del gol nel finale di Caicedo che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri. L’ex mentore di Pirlo, Carlo Ancelotti, a Tiki Taka ha mandato questo consiglio al suo ex allievo: “Andrea non ha bisogno di consigli, ma gliene voglio dare uno: se deve affondare che affondi con le proprie idee e non con quelle degli altri”.

Un altro suo ex giocatore, Gennaro Gattuso, si sta togliendo soddisfazioni sulla panchina del Napoli: “Gattuso ha carattere, si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro. Rino ha le capacità per farlo”.

Proprio Juve e Napoli sono due realtà dove Carletto non si è affermato: “Sono tutte esperienze dolorose che passano però nel giro di un attimo. Bisogna guardare avanti. Alla fine di tutto saranno sicuramente di più i ricordi belli di quelli negativi. Il calcio è una mia grande passione ma tale rimane. Ci sono cose più importanti nella vita, soprattutto in questo periodo”.

Su Cristiano Ronaldo: “Non è mai successo che gli dicessi di non giocare perché è un giocatore che è più bravo degli altri. Non bisogna essere degli scienziati per capirlo”.

OMNISPORT | 10-11-2020 12:00