Juventus: Pirlo perde Arhtur per la trasferta a Parma

Attimi di paura per il brasiliano della Juventus Arthur che ieri sera è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Juventus-Atalanta. Non è stato per nulla fortunato il suo rientro da titolare: dopo aver saltato il derby con il Torino e la trasferta con il Genoa, la sua partita è durata poco più di mezz’ora.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista bianconero hanno fortunatamente escluso problemi gravi. La forte contusione rimediata al muscolo però, non permetterà ad Arthur di essere ocnvocato per la trasferta di sabato sera a Parma.

OMNISPORT | 17-12-2020 15:20