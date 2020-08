Juventus, Pirlo scioglie due ballottaggi nel mercato in uscita

Acquistare, ma anche fare cassa. La linea guida del mercato 2020 della Juventus è di fatto quella di molti altri top club in Europa. Le conseguenze della pandemia di Coronavirus si faranno sentire eccome anche sui bilanci delle società più ricche, così per tutti il primo obiettivo è sfoltire la rosa. I bianconeri hanno parecchi esuberi da provare a piazzare, ma per il momento la voce cessioni è vuota.

I giocatori con più richieste sono Cristian Romero e Federico Bernardeschi, che potrebbero diventare pedine preziose in uscita fruttando un discreto tesoretto da utilizzare poi pe le operazioni in entrata, ovvero almeno un centravanti e forse un esterno difensivo, anche in base a chi sarà ceduto. Il primo nome tra i partenti resta però quello di Gonzalo Higuain, il cui addio è stato già anticipato da Andrea Pirlo e sul quale ha posato le proprie attenzioni l’Inter Miami di David Beckham, che si è già assicurata Blaise Matuidi: la Juve aspetta notizie fiduciosa, avendo deciso di privarsi dell’argentino che andrà in scadenza tra dieci mesi.

Su Bernardeschi sembra in arrivo un colpo di scena. Nei primi allenamenti della nuova stagione, infatti, il neo-tecnico della Juventus ha provato il toscano come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Un ruolo che il talento di Carrara ha già ricoperto ai tempi della Fiorentina, pur non esprimendosi al meglio. Del resto in attacco con Ronaldo, Dybala e il nuovo arrivato Kulusevski gli spazi rischiano di essere pochi così come a centrocampo, dove sono già stati acquistati Arthur e McKennie. Bernardeschi potrebbe allora vincere il ballottaggio con Douglas Costa e costringere il brasiliano, penalizzato dalla minor duttilità, a lasciare il campionato italiano.

In difesa invece Pirlo sembra aver scelto Romero, prediligendolo a Rugani: l’ex Genoa ha più mercato rispetto al toscano, che a prescindere dalle richieste sembra aver deciso di restare a Torino anche come quinto centrale, dietro Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral, “spingendo” l’argentino verso la cessione in prestito.

La partenza di Romero a titolo definitivo, magari con diritto di riacquisto, garantirebbe invece un buon incasso ai campioni d’Italia, che rischiano di finanziare il mercato in entrata solo attraverso la cessione di Higuain ed altre trattative minori.



