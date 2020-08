Juventus, Pirlo si fa già sentire: la sua richiesta alla dirigenza

Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Andrea Pirlo, almeno nella testa del nuovo tecnico bianconero. Che già a margine del primo giorno di lavori della squadra in vista della stagione 2020-2021 avrebbe esposto alla dirigenza i nomi dei giocatori a suo giudizio indispensabili per dare corpo al suo progetto tecnico. E che in particolare sembrano al momento concentrarsi sulle corsie laterali.

Le fasce potrebbero infatti vivere una vera e propria rivoluzione con Pirlo sulla panchina bianconera. Si parte dai ragionamenti in uscita, con Douglas Costa e Federico Bernardeschi che potrebbero essere esclusi dal nuovo progetto. Non Juan Cuadrado, che rispetto ai tempi di Sarri abbandonerà però il ruolo da terzino tornando ad agire da attaccante.

Ecco dunque l’esigenza di reperire sul mercato un esterno basso. Pirlo ha le idee chiare, e le avrebbe già esposte ai suoi dirigenti. Il suo principale obiettivo è infatti Hector Bellerin dell’Arsenal, un profilo su cui la Vecchia Signora potrebbe accelerare in queste settimane.

Trattare con i Gunners non sarà però facile, perché quello londinese è un mercato decisamente caro. Aprire un dialogo con l’Arsenal potrebbe però permettere alla Juventus di ragionare su un altro giocatore gradito a Pirlo: Alexandre Lacazette per l’attacco.

I campioni d’Italia però non vogliono farsi cogliere impreparati, tanto da aver messo nel mirino anche alcuni profili alternativi. Una giovane è Sergino Dest dell’Ajax, ma c’è anche la soluzione interna. Si tratta di Luca Pellegrini, rientrato da Cagliari e che potrebbe non ripartire.

Tutte soluzioni che saranno vagliate quanto prima, sebbene nel frattempo ci sia un’altra esigenza: quella di sfoltire la rosa. Pirlo ha infatti già evidenziato i nomi in esubero della ricchissima rosa a sua disposizione (a partire da Khedira e Higuain).

I rami secchi da tagliare non sono infatti pochi. E solo dopo l’operazione di “potatura” il mercato in ingresso entrerà nel vivo. Dando forma alla Juventus di Andrea Pirlo.

OMNISPORT | 24-08-2020 23:58