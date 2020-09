Juventus, Pirlo si "laurea" a Coverciano

Andrea Pirlo è ufficialmente un allenatore di calcio: il tecnico della Juventus ha concluso il corso di Coverciano, discutendo lunedì la tesi finale e conseguendo il patentino di allenatore Pro.

Oltre all’ex centrocampista hanno ottenuto la licenza anche Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia neopromosso in Serie A, e altri ex giocatori come Bigica, Bonera, Montero, Mirko Conte, Caserta, Cassetti e De Santis. Martedì nuova sfornata di tecnici: Antonioli, Chivu, Kallon, Thiago Motta, Muzzi, Palombo e a Patrizia Panico.

OMNISPORT | 14-09-2020 17:33