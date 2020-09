Juventus, Pirlo sorride subito: 5-0 e CR7-gol nell'esordio

Inizia con un gol di Cristiano Ronaldo e un 5-0 finale l’avventura della nuova Juventus di Andrea Pirlo . I bianconeri rifilano infatti un pokerissimo al Novara sul campo della Continassa, con il nuovo tecnico della Vecchia Signora che saluta subito una rete del suo uomo più rappresentativo e trae anche buoni segnali da due dei nuovi acquisti. Subito bene, infatti, Kulusevski e McKennie .

Pirlo lancia l’ex talento del Parma dal primo minuto al fianco di CR7 (che aveva speso per lui parole di grande elogio nei giorni scorsi). E proprio il portoghese, in campo dopo i tanti problemi di queste settimane , crea il primo squillo per la Juventus. Lo fa dopo un’ incertezza di Chiellini che per poco Colledel non sfruttava.

Titolare anche McKennie , subito ispirato e al tiro dopo meno di 10 minuti dalla distanza: nessun problema per Lanni. Il portiere del Novara viene però battuto per la prima volta al 20′ , con Cristiano Ronaldo che può sfruttare un sontuoso assist di Kulusevski per segnare il facile gol del vantaggio.

Prima del primo tempo Ramsey e lo stesso Cristiano Ronaldo cercano un raddoppio che Lanni nega a entrambi. Ma è nel secondo tempo che la Juventus regala spettacolo, e ci sono anche uomini inattesi che si prendono la scena.

Pirlo lancia dal primo minuto Arthur , ma l’ex Barcellona non riesce a incidere sulla partita. C’è però anche Pjaca , che già al 50′ costruisce una grande azione che Douglas Costa non riesce a capitalizzare.

Il raddoppio è quindi firmato al 56′ da Ramsey , bravo a sfruttare un’iniziativa proprio di Douglas Costa. C’è gloria anche per Pjaca , autore del tris al 66′ e che in questa nuova avventura bianconera potrebbe rivelarsi un valore aggiunto.

A rendere più rotondo il risultato è quindi il giovane Portanova , che al 91′ e al 92′ trova un’incredibile doppietta . E un altro classe 2000 , oltre a Kulusevski, è pronto a prendersi la nuova Juventus.

OMNISPORT | 13-09-2020 13:12