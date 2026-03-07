Virgilio Sport
Juventus-Pisa: le formazioni ufficiali. Di Gregorio o Perin in porta? Le scelte di Spalletti e Hiljemark

Allo Stadium due squadre che si giocano tutto: i bianconeri sono chiamati alla rimonta Champions, per i nerazzurri le ultime speranze di tornare in corsa per la salvezza

Il saturday night della 28esima giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Pisa. Allo Stadium il confronto tra due squadre che si giocano obiettivi diversi ma accomunate dalla stessa necessità di vincere per dare una svolta alla propria annata. Di Gregorio o Perin, chi difenderà la porta dei bianconeri? Spalletti ha deciso: ecco le formazioni ufficiali.

Juventus-Pisa: per entrambe vale tutto

La Juventus per sperare nella rimonta Champions, il Pisa per una salvezza che, giornata dopo giornata, è sempre più difficile da acciuffare. I bianconeri sono chiamati a sfruttare un calendario sulla carta agevole: dopo i toscani, infatti, dovranno affrontare Udinese, Sassuolo e Genoa.

Un poker di partite da cui Spalletti deve cercare di trarre il massimo profitto prima del mini-ciclo di ferro contro Atalanta, Bologna e soprattutto Milan. Con 15 punti e una sola vittoria in 27 uscite i nerazzurri dovrebbero vincerle tutte o quasi per evitare il ritorno immediato tra i cadetti. Dunque, allo Stadium si va con l’obiettivo di provare a conquistare l’intera posta in palio.

Perin o Di Gregorio? Le scelte di Spalletti

Spalletti avanti col 4-2-3-1. In porta ballottaggio Di Gregorio-Perin: questa volta il tecnico di Certaldo potrebbe rilanciare l’ex Monza, visto che anche il dodicesimo non ha fornito garanzie nelle ultime due uscite contro Galatasaray e Roma. In difesa nessun dubbio: giocheranno Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso.

Sulla mediana si registra il ritorno in campo di Locatelli, che sarà schierato al fianco di Thuram. A Conceicao, galvanizzato dal gran gol realizzato all’Olimpico, McKennie e Yildiz il compito di rifornire David, ancora una volta preferito a Openda. I tifosi (e l’allenatore) aspettano risposte soprattutto dal gioiello turco, che finora ha alternato prestazioni di livello ad altre ben più opache.

Hiljemark col 3-5-2: come giocherà il Pisa

Hiljemark conferma il 3-5-2 già utilizzato contro il Bologna. Davanti a Nicolas toccherà al terzetto difensivo composto da Coppola, favorito su Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov.

Sulle corsie laterali si candidano a partire dal primo minuto Leris, in vantaggio su Touré, e Angori, mentre in mezzo al campo giocheranno Loyola, Aebischer e Marin. Sicura la presenza di Moreo: al suo fianco uno tra Stojilkovic e Durosinmi.

Le probabili formazioni:

  • Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
  • Pisa (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark

