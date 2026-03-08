Juventus-Pisa, moviola: c’era il rigore per i toscani in avvio? Dubbi sul gol del 2-0

Direzione di gara senza troppe sbavature ma con due casi dubbi per Sacchi all’Allianz Stadium per Juventus-Pisa. Vediamo cosa è successo.
Juventus-Pisa, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ il Pisa chiede un rigore: in area c’è Moreo, chiude Perin sul primo palo, sulla ribattuta finisce giù Aebischer per un’apparente spinta di Locatelli.
Il Var se ne lava le mani
Silent check del VAR che però non richiama all’on field review l’arbitro che concede solo un angolo. Al 38′ Conceicao cade in area dopo un intervento di Angori, ma il gioco prosegue senza sanzioni. Primo giallo al 39′, è per Marin che falcia Yildiz. Al 48′ rischia il rosso Leris per un intervento duro su Boga: se la cava con l’ammonizione.
Le proteste del Pisa
Regolare al 53′ il gol di Cambiaso da due passi, così come il tap-in di Thuram al 65′. Il Pisa aveva però protestato perché l’azione scaturisce da un contrasto fisico di McKennie su Loyola. Il recupero palla al limite dell’area è stato però giudicato idoneo. Al 70′ ammonito Caracciolo per fallo su Boga. Al 71′ ammonito Bremer per fallo su Cuadrado. Validi gli altri due gol dei bianconeri, al 75′ con Yildiz e al 93′ con Boga per il 4-0 finale.
La sentenza di Marelli
Sul rigore chiesto in avvio dal Pisa dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli: “L’episodio sembra dubbio. Non c’è un colpo secco sulla gamba del giocatore del Pisa, è un contatto tra la parte laterale dei piedi, motivo per cui si lascia correre”.
Chi è l’arbitro Sacchi
Juan Luca Sacchi, la scelta per Juve-Pisa, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. In questa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo e Lecce-Roma dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in A in Lazio-Atalanta.
I precedenti di Sacchi con Juventus e Pisa
Con il Pisa, in campionato, Sacchi vantava 11 precedenti fatti di 4 vittorie 2 pareggi e 5 sconfitte, con i bianconeri 6 incroci (4 vittorie, 1 pari e 1 ko).
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Laudato con Turrini IV uomo, Marini al Var e Giua all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Marin, Leris, Caracciolo, Bremer.