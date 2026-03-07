Juventus-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Pisa, 28a giornata della Serie A 2025-26, si gioca all’Allianz Stadium di Torino sabato 7 marzo 2026 alle 20.45. È una sfida da testa-coda: i bianconeri sono 6° con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 46 gol segnati, 28 subiti), mentre i nerazzurri inseguono la salvezza dal 19° posto a quota 15 (1 vittoria, 12 pareggi, 14 sconfitte; 20 gol fatti, 44 incassati). Per la Juventus gara da non fallire per restare in quota Europa; il Pisa cerca ossigeno in una fase delicata.
- Probabili formazioni di Juventus-Pisa
- Gli indisponibili di Juventus-Pisa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Pisa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juventus e Pisa
Probabili formazioni di Juventus-Pisa
La Juventus dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: tra i pali potrebbe toccare a Perin, con terzetto arretrato formato da Kalulu, Bremer e Kelly. Sulle corsie, soluzione in continuità con McKennie a destra e Cambiaso a sinistra; in mezzo regia e muscoli con Koopmeiners e Thuram. Sulla trequarti, tandem leggero e creativo Conceicao–Yildiz alle spalle di David. Out Milik. Il Pisa dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta Nicolas, linea a tre con Canestrelli, Caracciolo, Coppola; esterni a tutta fascia Leris e Angori, in mezzo equilibrio con Hojholt, Marin e Aebischer. Davanti, coppia di lavoro e profondità con Moreo e Durosinmi. Restano indisponibili Scuffet, Calabresi, Vural e Denoon; possibili alternative a gara in corso Kostic, Boga, Openda per la Juventus, mentre il Pisa potrebbe valutare Tramoni o Iling-Junior per cambiare passo sulle fasce.
- Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
- Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi.
Gli indisponibili di Juventus-Pisa
Qualche grattacapo per entrambe. La Juventus rinuncia a Milik, utile alternativa in area. Il Pisa perde esperienza in porta con Scuffet e pezzi di rotazione dietro con Calabresi, oltre alle assenze a centrocampo di Vural e in difesa di Denoon. Alla vigilia, nessuno squalificato annunciato.
- Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
- Pisa – Infortunati: Scuffet (infortunio muscolare), Calabresi (infortunio alla spalla), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per la Juventus, capace di grandi colpi come a Parma ma anche di inciampi: 5 punti nelle ultime cinque. Il Pisa fatica a invertire la rotta: 1 punto nelle ultime cinque, spesso ko di misura. Bianconeri più incisivi ma chiamati a continuità; nerazzurri a caccia di solidità.
- Juventus
Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2; Juventus-Como 0-2; Roma-Juventus 3-3.
- Pisa
Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Pisa-Bologna 0-1.
L’arbitro di Juventus-Pisa
Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata). Assistenti Di Gioia e Laudato, IV Turrini, VAR Marini, AVAR Giua. In questa Serie A 2025-26 per Sacchi 8 gare arbitrate, 3 rigori concessi, 30 gialli e nessun rosso: media di 3,7 ammonizioni a partita e severità contenuta.
Informazioni interessanti sul match
Storia e numeri pendono dalla parte della Juventus: allo Stadium contro il Pisa i bianconeri hanno sempre vinto e, in generale, non hanno mai perso nei precedenti di Serie A con i nerazzurri. La squadra di casa arriva da un periodo a fasi alterne ma resta incisiva nei finali, mentre il Pisa paga il momento no e una striscia negativa che pesa in classifica nonostante gli xPoints raccontino un percorso meno severo. Occhio a Conceicao, in crescita nelle ultime da titolare, e al duellante Toure, tra i più intensi del campionato nei contrasti aerei e nelle respinte. La Juventus tende a segnare nel recupero, il Pisa ha perso diversi punti da vantaggio: dettagli che potrebbero indirizzare il match.
- Allo Stadium la Juventus ha sempre centrato i tre punti contro il Pisa: sette su sette, 20 gol fatti e appena otto subiti.
- Nei 15 incroci in Serie A, la Juventus è imbattuta contro il Pisa (11 vittorie, 4 pareggi): fra le avversarie, solo con Cremonese e Piacenza vanta strisce più lunghe senza ko.
- Partenza sprint e recente calo: la Juventus è passata da 2 punti di media nelle prime 5 gare del 2026 a 1 punto nelle successive 5.
- Tre sconfitte di fila per il Pisa: il quarto ko consecutivo eguaglierebbe un precedente storico (1987).
- Contro squadre in zona retrocessione, la Juventus è imbattuta da 16 gare (11V, 5N) e va sempre a segno: media 1,8 gol, ultimo 2-0 proprio vs Pisa.
- Secondo gli Expected Points, il Pisa meritava circa 14 punti in più; la Juventus sarebbe seconda virtuale per xP.
- Nessuno ha segnato più recuperi finali della Juventus (5, come la Lazio), che non ha incassato reti in quel segmento.
- La Juventus ha guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio; il Pisa ne ha persi 15 da vantaggio.
- Conceicao ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione e nelle ultime tre da titolare ha partecipato a due reti.
- Toure è il centrocampista con più duelli vinti, più spizzate aeree e più respinte difensive del torneo: cifra fisica di riferimento.
Le statistiche stagionali di Juventus e Pisa
Più possesso e volume per la Juventus (56,5% di possesso, 314 tiri, 162 nello specchio) contro un Pisa più reattivo ma in sofferenza (40,5% di possesso, 201 tiri, 74 in porta). Difese agli antipodi: 28 gol concessi dai bianconeri, 44 dai nerazzurri. Anche la pulizia tecnica sorride alla Juventus (86,7% pass accuracy) rispetto al Pisa (76,3%). Pressione media: PPDA 12,0 per i bianconeri, 13,9 per i toscani.
Giocatori chiave: per la Juventus il miglior marcatore è Yildiz (8), poi David (5); più assist per McKennie e Yildiz (4). Più gialli a Locatelli/Koopmeiners (5), rossi a Cambiaso e Kalulu (1). Clean sheet: Di Gregorio 9. Nel Pisa comanda Moreo (5) davanti a Nzola (3); assist in vetta Leris (3). Più gialli a Caracciolo/Marin (6), rossi a Nzola e Toure (1). Clean sheet: Semper 4 (totale squadra 5).
|Juventus
|Pisa
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|13
|1
|Pareggi
|8
|12
|Sconfitte
|6
|14
|Gol segnati
|46
|20
|Gol subiti
|28
|44
|Possesso palla (%)
|56,5
|40,5
|Tiri totali
|314
|201
|Tiri nello specchio
|162
|74
|Clean sheet
|9
|5
|Precisione passaggi (%)
|86,7
|76,3
|PPDA
|12,0
|13,9
|Cartellini gialli
|31
|54
|Cartellini rossi
|2
|2
