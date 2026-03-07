Virgilio Sport
Juventus-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Pisa di Serie A 2025-26, 28a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

JuventusPisa, 28a giornata della Serie A 2025-26, si gioca all’Allianz Stadium di Torino sabato 7 marzo 2026 alle 20.45. È una sfida da testa-coda: i bianconeri sono 6° con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 46 gol segnati, 28 subiti), mentre i nerazzurri inseguono la salvezza dal 19° posto a quota 15 (1 vittoria, 12 pareggi, 14 sconfitte; 20 gol fatti, 44 incassati). Per la Juventus gara da non fallire per restare in quota Europa; il Pisa cerca ossigeno in una fase delicata.


Probabili formazioni di Juventus-Pisa

La Juventus dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: tra i pali potrebbe toccare a Perin, con terzetto arretrato formato da Kalulu, Bremer e Kelly. Sulle corsie, soluzione in continuità con McKennie a destra e Cambiaso a sinistra; in mezzo regia e muscoli con Koopmeiners e Thuram. Sulla trequarti, tandem leggero e creativo ConceicaoYildiz alle spalle di David. Out Milik. Il Pisa dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta Nicolas, linea a tre con Canestrelli, Caracciolo, Coppola; esterni a tutta fascia Leris e Angori, in mezzo equilibrio con Hojholt, Marin e Aebischer. Davanti, coppia di lavoro e profondità con Moreo e Durosinmi. Restano indisponibili Scuffet, Calabresi, Vural e Denoon; possibili alternative a gara in corso Kostic, Boga, Openda per la Juventus, mentre il Pisa potrebbe valutare Tramoni o Iling-Junior per cambiare passo sulle fasce.

  • Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

  • Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi.

Gli indisponibili di Juventus-Pisa

Qualche grattacapo per entrambe. La Juventus rinuncia a Milik, utile alternativa in area. Il Pisa perde esperienza in porta con Scuffet e pezzi di rotazione dietro con Calabresi, oltre alle assenze a centrocampo di Vural e in difesa di Denoon. Alla vigilia, nessuno squalificato annunciato.

  • Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
  • Pisa – Infortunati: Scuffet (infortunio muscolare), Calabresi (infortunio alla spalla), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per la Juventus, capace di grandi colpi come a Parma ma anche di inciampi: 5 punti nelle ultime cinque. Il Pisa fatica a invertire la rotta: 1 punto nelle ultime cinque, spesso ko di misura. Bianconeri più incisivi ma chiamati a continuità; nerazzurri a caccia di solidità.

Juventus ok x ko ko x
Pisa ko x ko ko ko
  • Juventus

Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2; Juventus-Como 0-2; Roma-Juventus 3-3.

  • Pisa

Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Pisa-Bologna 0-1.

L’arbitro di Juventus-Pisa

Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata). Assistenti Di Gioia e Laudato, IV Turrini, VAR Marini, AVAR Giua. In questa Serie A 2025-26 per Sacchi 8 gare arbitrate, 3 rigori concessi, 30 gialli e nessun rosso: media di 3,7 ammonizioni a partita e severità contenuta.

Informazioni interessanti sul match

Storia e numeri pendono dalla parte della Juventus: allo Stadium contro il Pisa i bianconeri hanno sempre vinto e, in generale, non hanno mai perso nei precedenti di Serie A con i nerazzurri. La squadra di casa arriva da un periodo a fasi alterne ma resta incisiva nei finali, mentre il Pisa paga il momento no e una striscia negativa che pesa in classifica nonostante gli xPoints raccontino un percorso meno severo. Occhio a Conceicao, in crescita nelle ultime da titolare, e al duellante Toure, tra i più intensi del campionato nei contrasti aerei e nelle respinte. La Juventus tende a segnare nel recupero, il Pisa ha perso diversi punti da vantaggio: dettagli che potrebbero indirizzare il match.

  • Allo Stadium la Juventus ha sempre centrato i tre punti contro il Pisa: sette su sette, 20 gol fatti e appena otto subiti.
  • Nei 15 incroci in Serie A, la Juventus è imbattuta contro il Pisa (11 vittorie, 4 pareggi): fra le avversarie, solo con Cremonese e Piacenza vanta strisce più lunghe senza ko.
  • Partenza sprint e recente calo: la Juventus è passata da 2 punti di media nelle prime 5 gare del 2026 a 1 punto nelle successive 5.
  • Tre sconfitte di fila per il Pisa: il quarto ko consecutivo eguaglierebbe un precedente storico (1987).
  • Contro squadre in zona retrocessione, la Juventus è imbattuta da 16 gare (11V, 5N) e va sempre a segno: media 1,8 gol, ultimo 2-0 proprio vs Pisa.
  • Secondo gli Expected Points, il Pisa meritava circa 14 punti in più; la Juventus sarebbe seconda virtuale per xP.
  • Nessuno ha segnato più recuperi finali della Juventus (5, come la Lazio), che non ha incassato reti in quel segmento.
  • La Juventus ha guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio; il Pisa ne ha persi 15 da vantaggio.
  • Conceicao ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione e nelle ultime tre da titolare ha partecipato a due reti.
  • Toure è il centrocampista con più duelli vinti, più spizzate aeree e più respinte difensive del torneo: cifra fisica di riferimento.

Le statistiche stagionali di Juventus e Pisa

Più possesso e volume per la Juventus (56,5% di possesso, 314 tiri, 162 nello specchio) contro un Pisa più reattivo ma in sofferenza (40,5% di possesso, 201 tiri, 74 in porta). Difese agli antipodi: 28 gol concessi dai bianconeri, 44 dai nerazzurri. Anche la pulizia tecnica sorride alla Juventus (86,7% pass accuracy) rispetto al Pisa (76,3%). Pressione media: PPDA 12,0 per i bianconeri, 13,9 per i toscani.

Giocatori chiave: per la Juventus il miglior marcatore è Yildiz (8), poi David (5); più assist per McKennie e Yildiz (4). Più gialli a Locatelli/Koopmeiners (5), rossi a Cambiaso e Kalulu (1). Clean sheet: Di Gregorio 9. Nel Pisa comanda Moreo (5) davanti a Nzola (3); assist in vetta Leris (3). Più gialli a Caracciolo/Marin (6), rossi a Nzola e Toure (1). Clean sheet: Semper 4 (totale squadra 5).

Juventus Pisa
Partite giocate 27 27
Vittorie 13 1
Pareggi 8 12
Sconfitte 6 14
Gol segnati 46 20
Gol subiti 28 44
Possesso palla (%) 56,5 40,5
Tiri totali 314 201
Tiri nello specchio 162 74
Clean sheet 9 5
Precisione passaggi (%) 86,7 76,3
PPDA 12,0 13,9
Cartellini gialli 31 54
Cartellini rossi 2 2

FAQ

Quando si gioca Juventus-Pisa e a che ora è il calcio d'inizio?

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Juventus-Pisa?

All'Allianz Stadium di Torino.

Chi è l'arbitro di Juventus-Pisa?

Juan Luca Sacchi; assistenti Di Gioia e Laudato; IV Turrini; VAR Marini; AVAR Giua.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

