Juventus-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Pisa di Serie A 2025-26, 28a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Juventus–Pisa, 28a giornata della Serie A 2025-26, si gioca all’Allianz Stadium di Torino sabato 7 marzo 2026 alle 20.45. È una sfida da testa-coda: i bianconeri sono 6° con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 46 gol segnati, 28 subiti), mentre i nerazzurri inseguono la salvezza dal 19° posto a quota 15 (1 vittoria, 12 pareggi, 14 sconfitte; 20 gol fatti, 44 incassati). Per la Juventus gara da non fallire per restare in quota Europa; il Pisa cerca ossigeno in una fase delicata.

Probabili formazioni di Juventus-Pisa

La Juventus dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: tra i pali potrebbe toccare a Perin, con terzetto arretrato formato da Kalulu, Bremer e Kelly. Sulle corsie, soluzione in continuità con McKennie a destra e Cambiaso a sinistra; in mezzo regia e muscoli con Koopmeiners e Thuram. Sulla trequarti, tandem leggero e creativo Conceicao–Yildiz alle spalle di David. Out Milik. Il Pisa dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta Nicolas, linea a tre con Canestrelli, Caracciolo, Coppola; esterni a tutta fascia Leris e Angori, in mezzo equilibrio con Hojholt, Marin e Aebischer. Davanti, coppia di lavoro e profondità con Moreo e Durosinmi. Restano indisponibili Scuffet, Calabresi, Vural e Denoon; possibili alternative a gara in corso Kostic, Boga, Openda per la Juventus, mentre il Pisa potrebbe valutare Tramoni o Iling-Junior per cambiare passo sulle fasce.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi.

Gli indisponibili di Juventus-Pisa

Qualche grattacapo per entrambe. La Juventus rinuncia a Milik, utile alternativa in area. Il Pisa perde esperienza in porta con Scuffet e pezzi di rotazione dietro con Calabresi, oltre alle assenze a centrocampo di Vural e in difesa di Denoon. Alla vigilia, nessuno squalificato annunciato.

Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno. Pisa – Infortunati: Scuffet (infortunio muscolare), Calabresi (infortunio alla spalla), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per la Juventus, capace di grandi colpi come a Parma ma anche di inciampi: 5 punti nelle ultime cinque. Il Pisa fatica a invertire la rotta: 1 punto nelle ultime cinque, spesso ko di misura. Bianconeri più incisivi ma chiamati a continuità; nerazzurri a caccia di solidità.

Juventus ok x ko ko x Pisa ko x ko ko ko

Juventus

Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2; Juventus-Como 0-2; Roma-Juventus 3-3.

Pisa

Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Pisa-Bologna 0-1.

L’arbitro di Juventus-Pisa

Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata). Assistenti Di Gioia e Laudato, IV Turrini, VAR Marini, AVAR Giua. In questa Serie A 2025-26 per Sacchi 8 gare arbitrate, 3 rigori concessi, 30 gialli e nessun rosso: media di 3,7 ammonizioni a partita e severità contenuta.

Informazioni interessanti sul match

Storia e numeri pendono dalla parte della Juventus: allo Stadium contro il Pisa i bianconeri hanno sempre vinto e, in generale, non hanno mai perso nei precedenti di Serie A con i nerazzurri. La squadra di casa arriva da un periodo a fasi alterne ma resta incisiva nei finali, mentre il Pisa paga il momento no e una striscia negativa che pesa in classifica nonostante gli xPoints raccontino un percorso meno severo. Occhio a Conceicao, in crescita nelle ultime da titolare, e al duellante Toure, tra i più intensi del campionato nei contrasti aerei e nelle respinte. La Juventus tende a segnare nel recupero, il Pisa ha perso diversi punti da vantaggio: dettagli che potrebbero indirizzare il match.

Allo Stadium la Juventus ha sempre centrato i tre punti contro il Pisa : sette su sette, 20 gol fatti e appena otto subiti.

ha sempre centrato i tre punti contro il : sette su sette, 20 gol fatti e appena otto subiti. Nei 15 incroci in Serie A, la Juventus è imbattuta contro il Pisa (11 vittorie, 4 pareggi): fra le avversarie, solo con Cremonese e Piacenza vanta strisce più lunghe senza ko.

è imbattuta contro il (11 vittorie, 4 pareggi): fra le avversarie, solo con e vanta strisce più lunghe senza ko. Partenza sprint e recente calo: la Juventus è passata da 2 punti di media nelle prime 5 gare del 2026 a 1 punto nelle successive 5.

è passata da 2 punti di media nelle prime 5 gare del 2026 a 1 punto nelle successive 5. Tre sconfitte di fila per il Pisa : il quarto ko consecutivo eguaglierebbe un precedente storico (1987).

: il quarto ko consecutivo eguaglierebbe un precedente storico (1987). Contro squadre in zona retrocessione, la Juventus è imbattuta da 16 gare (11V, 5N) e va sempre a segno: media 1,8 gol, ultimo 2-0 proprio vs Pisa .

è imbattuta da 16 gare (11V, 5N) e va sempre a segno: media 1,8 gol, ultimo 2-0 proprio vs . Secondo gli Expected Points, il Pisa meritava circa 14 punti in più; la Juventus sarebbe seconda virtuale per xP.

meritava circa 14 punti in più; la sarebbe seconda virtuale per xP. Nessuno ha segnato più recuperi finali della Juventus (5, come la Lazio ), che non ha incassato reti in quel segmento.

(5, come la ), che non ha incassato reti in quel segmento. La Juventus ha guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio; il Pisa ne ha persi 15 da vantaggio.

ha guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio; il ne ha persi 15 da vantaggio. Conceicao ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione e nelle ultime tre da titolare ha partecipato a due reti.

ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione e nelle ultime tre da titolare ha partecipato a due reti. Toure è il centrocampista con più duelli vinti, più spizzate aeree e più respinte difensive del torneo: cifra fisica di riferimento.

Le statistiche stagionali di Juventus e Pisa

Più possesso e volume per la Juventus (56,5% di possesso, 314 tiri, 162 nello specchio) contro un Pisa più reattivo ma in sofferenza (40,5% di possesso, 201 tiri, 74 in porta). Difese agli antipodi: 28 gol concessi dai bianconeri, 44 dai nerazzurri. Anche la pulizia tecnica sorride alla Juventus (86,7% pass accuracy) rispetto al Pisa (76,3%). Pressione media: PPDA 12,0 per i bianconeri, 13,9 per i toscani.

Giocatori chiave: per la Juventus il miglior marcatore è Yildiz (8), poi David (5); più assist per McKennie e Yildiz (4). Più gialli a Locatelli/Koopmeiners (5), rossi a Cambiaso e Kalulu (1). Clean sheet: Di Gregorio 9. Nel Pisa comanda Moreo (5) davanti a Nzola (3); assist in vetta Leris (3). Più gialli a Caracciolo/Marin (6), rossi a Nzola e Toure (1). Clean sheet: Semper 4 (totale squadra 5).

Juventus Pisa Partite giocate 27 27 Vittorie 13 1 Pareggi 8 12 Sconfitte 6 14 Gol segnati 46 20 Gol subiti 28 44 Possesso palla (%) 56,5 40,5 Tiri totali 314 201 Tiri nello specchio 162 74 Clean sheet 9 5 Precisione passaggi (%) 86,7 76,3 PPDA 12,0 13,9 Cartellini gialli 31 54 Cartellini rossi 2 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Juventus-Pisa e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 7 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Juventus-Pisa? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Pisa? Juan Luca Sacchi; assistenti Di Gioia e Laudato; IV Turrini; VAR Marini; AVAR Giua.