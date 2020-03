Mercato Juventus: scambio di stelle con il Chelsea

Miralem Pjanic saluterà la Juventus a fine stagione. Si stanno moltiplicando negli ultimi giorni le voci sul centrocampista bianconero, che sta perdendo centralità nei piani di Maurizio Sarri dopo le ultime prestazioni negative in campionato.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Francia, il dirigente del Psg Leonardo avrebbe contattato il nazionale bosniaco, per provare a convincerlo a trasferirsi a Parigi nella prossima stagione. Il giocatore non ha escluso un ritorno in Ligue 1 (ha già giocato lì con Metz e Lione), ma per ora temporeggia: su di lui ci sono anche il Chelsea e diversi club spagnoli, pronti ad accaparrarselo per l’anno prossimo.

La Juventus e il ds Paratici si attendono un’asta, ma sono particolarmente interessati alla possibile offerta del Chelsea: i bianconeri potrebbero infatti imbastire una suggestiva operazione di scambio con i londinesi, che vedrebbe Pjanic trasferirsi in Premier League, e Jorginho accasarsi sotto la Mole, per la gioia di Maurizio Sarri.

Il regista italobrasiliano sarebbe infatti un giocatore fondamentale per il gioco del mister toscano, che lo ha lanciato ad alti livelli a Napoli per poi rivolerlo per la sua breve esperienza al Chelsea nella scorsa stagione.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 09:01