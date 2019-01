Juventus-Pogba: arrivano buone notizie per i bianconeri

La Juventus non ha perso le speranze per Paul Pogba. Dopo l'esonero di José Mourinho, il Manchester United sta vivendo un vero e proprio boom con otto vittorie consecutive, e il centrocampista francese è rinato, tanto che i Red Devils vogliono blindare il giocatore con un rinnovo di contratto.

Ma il club bianconero continua a sognare un suo ritorno: dalla corsa per il giocatore si sta tirando fuori anche la più pericolosa pretendente al campione del mondo, il Barcellona. I blaugrana hanno investito quasi 90 milioni di euro tra cartellino e ingaggio per il talento olandese Frenkie De Jong, e in estate non verseranno più somme ingenti per la mediana.

La Juve resta in costante contatto con l'agente del giocatore, Mino Raiola, ed è pronta a scattare nei prossimi mesi se ci saranno novità.

Alcuni giorni fa a Telefoot l'ex compagno di squadra Paulo Dybala aveva mandato un messaggio a Pogba: "Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra, ma qualunque sarà la sua decisione gli augurerò sempre il meglio".

Secondo il fratello di Pogba, Florentin, il futuro del giocatore è invece lontano da Torino: "Ci piace il tiki-taka. Io guardo sempre le loro partite o vado al Camp Nou. Quando mio fratello lascerà il Manchester United potrà andare solo in tre squadre per migliorare: City, Real Madrid o Barcellona. Al City non andrà, quindi verrà in Spagna: al Barcellona o al Real Madrid", è stata la sua previsione in un'intervista ad As.

