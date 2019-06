Juventus-Pogba, blitz in Turchia di Paratici

Paul Pogba è sempre nei pensieri della Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici negli scorsi giorni ha preso un volo per Istanbul dove ha assistito personalmente al match tra la Turchia e la Francia (vinto dai padroni di casa per 2-0).

Il dirigente bianconero era in Turchia per due motivi: sia per studiare Merih Demiral, il difensore del Sassuolo che sta per vestire il bianconero e sarà nella rosa a disposizione del nuovo allenatore per la prossima stagione (ottima prestazione la sua), sia per mandare un altro segnale di vicinanza a Pogba, l'indimenticato ex di cui tutto il popolo juventino sogna il ritorno a Torino.

Il Real Madrid è in pressing da tempo sulla stella francese, ma dopo i colpi Jovic e Hazard i blancos rallentano e potrebbero concedere il fianco ai bianconeri, che puntano forte sul desiderio di Pogba di tornare sotto la Mole e riabbracciare i vecchi compagni. Inoltre la Vecchia Signora gode di un rapporto privilegiato con Mino Raiola e potrebbe proporre Paulo Dybala come contropartita per scardinare la resistenza del Manchester United, che vuole almeno 150 milioni di euro per il cartellino del campione del mondo.

Il piano B in caso il francese non arrivasse a Torino è la stella della Lazio Sergey Milinkovic-Savic, che anche per Lotito è vicino all'addio: "Milinkovic? Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno dovremo valutare quello che sarà necessario affinché i singoli giocatori abbiano gli stimoli e le motivazioni giuste per stare qui". La Juve potrebbe proporre come contropartite Spinazzola e Romero per abbassare il prezzo.

