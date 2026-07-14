Tutto da rifare tra i pali della squadra di Luciano Spalletti che ieri ha incominciato ufficialmente la stagione senza il nuovo portiere, Kolo Muani e gli altri attesi

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La presenza di Michele Di Gregorio, nonostante il suo agente e quanto provocato dalle affermazioni fissate sui social, al raduno (è stato tra i primi ad arrivare ieri alla Continassa) non induce a ritenere esaurita la questione. Tra i pali, comunque vada, la Juventus necessiterà di una figura che possa rivelarsi competitiva come e quanto l’attuale estremo difensore ma con la continuità e la costanza utile a entrambi qualora prosegua questo rapporto così come lo abbiamo imparato a conoscere. La questione Dibu Martinez, poi, dopo le ultime dichiarazioni ha assunto dei contorni meno nitidi. Sapevamo che l’Aston Villa non lo avrebbe ceduto per poco e, sul piano delle possibilità, le alternative ci sarebbero.

L’Aston Villa frena su Dibu Martinez

L’Aston Villa, di fatto, ha frenato in un’intervista rilasciata al portale 365Scores su un possibile trasferimento del portiere argentino alla Juventus. Damian Vidagany, dirigente dei Villains, ha chiuso all’addio all’estremo difensore in questa sessione di calciomercato: “Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione”.

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Ovvero, attendiamo offerte migliori, più adeguate alle nostre aspettative, tra i 10 e i 12 milioni contro i 7, massimo 8, che il club bianconero potrebbe azzardare in questa prima fase della sessione estiva.

Le alternative per la porta bianconera

Ma quali sarebbero, poi, le alternative per la Juventus? La prima opzione potrebbe rivelarsi un nome già noto, Guglielmo Vicario legato al Tottenham, ma desideroso di esperienze in Serie A dopo aver sperimentato la Premier. Reduce da una stagione non facile, risollevata dall’arrivo di De Zerbi che ha voluto anche Sandro Tonali, avrebbe nella Juventus una società in grado di rilanciarlo. Altro nome anche se meno quotato rispetto al recente passato Milinkovic-Savic, in grado di dare molta sicurezza al reparto arretrato, ma in uscita probabilmente dal Napoli. Rimane sullo sfondo De Gea.

No alla trattativa tra Juve e Aston Villa

Vidagany, inoltre, ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club: “Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni”.

Nel frattempo, però, il portiere argentino avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall’Aston Villa alla Juventus, bloccata dal nodo costi. A Carnevali è stata chiesto di rispettare dei vincoli precisi e di puntare a plusvalenze. Un limite che impone, senza alcun dubbio, di aver studiato percorsi non ancora emersi nella loro prepotenza.