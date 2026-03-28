Juventus, abbiamo un problema, la porta non dà più garanzie: chi sarà il nuovo portiere bianconero?

Quello che per più due decenni è stato un punto fermo della Juventus, ovvero la porta, non lo è più. L’operazione che nell’estate 2024 ha avvicendato tra i pali della compagine torinese il polacco Wojciech Szczesny e il nostrano Michele Di Gregorio non ha reso i dividendi che l’allora DS della Juve, Cristiano Giuntoli, sperava.

In pochi se lo sarebbero aspettati, visto il “pedigree” dell’ex Monza. Che ora però si trova panchinato in favore di Mattia Perin, a sua volta a un passo da lasciare i bianconeri a gennaio. I nomi sono molti, il casting è ancora apertissimo: chi sarà il nuovo portiere della Juventus la prossima stagione?

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