Juventus, il portiere è l’ossessione di Spalletti: dopo Alisson e Dibu Martinez, spunta pure il piano C

Spalletti insiste per un portiere di esperienza internazionale: sfumato l’ex Roma, si complica anche la trattativa per il campione del mondo. L’ultima idea porta in Spagna

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Su un aspetto Spalletti non transige: alla Juventus serve un portiere di spessore internazionale. Lo sapeva bene Comolli e ora ne è stato informato anche il nuovo amministratore delegato Carnevali. Se Emiliano Martinez rappresenta l’alternativa al sogno proibito Alisson Becker, nelle ultime ore è emersa anche una terza pista. Una pista che porta ancora una volta all’Atletico Madrid, dove militano anche l’obiettivo Sorloth e quel Nico Gonzalez che i bianconeri sperano di trattenere.

Spalletti vuole un numero uno: Dibu Martinez resta la priorità

Sfumato l’ex Roma Alisson, blindato dal Liverpool, la Juventus ha virato con decisione su Emiliano Martinez, portiere campione del mondo con l’Argentina, che nella notte farà il suo esordio al Mondiale contro l’Algeria. “Dibu”, 33 anni, ha già dato il proprio gradimento al trasferimento a Torino, ma il vero ostacolo è rappresentato dalla richiesta dell’Aston Villa. Il club inglese, infatti, non ha alcuna intenzione di concedere sconti ai bianconeri, anche perché il contratto dell’ex Arsenal scade soltanto nel 2029. Per meno di 15 milioni di euro l’estremo difensore non lascerà il Villa Park, una cifra ritenuta eccessiva dalla Signora alla luce dell’età del portiere.

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Dalla Liga arriva il piano C: la Juventus guarda a Madrid

La Juventus non alza ancora bandiera bianca per Martinez, ma non può permettersi di farsi trovare impreparata nel caso in cui l’operazione con l’Aston Villa dovesse saltare. Ecco allora che prende quota il piano C, che porta in Spagna e più precisamente a Madrid. L’ultimo nome finito sul taccuino bianconero è quello di Jan Oblak, 33enne colonna dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Dodici stagioni con i Colchoneros e oltre 500 presenze ufficiali fanno dello sloveno una delle bandiere dei rojiblancos. Tuttavia, nell’ultima parte della stagione, alcune problematiche fisiche hanno spianato la strada all’ex Udinese e Atalanta Juan Musso. In un’ottica di rinnovamento della rosa, Oblak potrebbe valutare la possibilità di lasciare la Liga per affrontare una nuova sfida ai massimi livelli, magari proprio in Serie A.

Non solo portiere: asse caldo con l’Atletico, Sorloth e Nico Gonzalez

L’assalto a Sorloth resta legato al futuro di Vlahovic, per il quale si sarebbero riaperti alcuni spiragli dopo l’arrivo di Carnevali al posto di Comolli. Il gigante norvegese piace da tempo alla Juventus, ma anche in questo caso il principale ostacolo è rappresentato dalla valutazione del cartellino. L’Atletico Madrid, infatti, chiede circa 30 milioni di euro per il connazionale di Haaland, autore di 19 gol tra Liga e Champions League. Per questo motivo Madama spera di inserire Nico Gonzalez nell’operazione. L’argentino, reduce da una stagione nel complesso positiva agli ordini di Simeone nonostante qualche acciacco di troppo, continua a godere della stima del club spagnolo. Nelle prossime settimane si capirà se esistono i margini per intavolare una trattativa. Nel frattempo, Spalletti ha già contattato l’ex Fiorentina per ribadirgli la propria fiducia. In caso di permanenza, dunque, Nico potrebbe ritagliarsi un ruolo ben diverso rispetto al passato.