Juventus: possibile scambio Rakitic-Douglas Costa

Il futuro di Rakitic potrebbe essere in Italia. Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo, il croato sarebbe ben disposto all'idea di giocare in Serie A e in particolare alla Juventus: "Mi piacerebbe giocare con CR7, uno dei più grandi della storia", le sue parole.

Si vocifera di un possibile scambio di giocatori tra Barcellona e Juventus. Il 31enne Rakitic diventerebbe bianconero mentre Douglas Costa potrebbe fare il percorso inverso. Nel recente passato, il Barça si era interessato a Bernardeschi.

SPORTAL.IT | 10-03-2020 09:15