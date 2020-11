Juventus, preoccupa Leonardo Bonucci: quando torna

La difesa della Juventus non trova pace a livello fisico. Una volta che De Ligt e Alex Sandro sembrano ormai ristabiliti, Andrea Pirlo deve fare i conti con le assenze di Chiellini e di Leonardo Bonucci.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale viterbese ex Bari potrebbe osservare uno stop di più settimane. Il rischio è che la Juve lo perda per circa 20 giorni, rientrando per il derby del 5 dicembre. È stato lo stesso Bonucci a dare notizia della necessità di uno stop, direttamente dal ritiro azzurro.

“Ho spinto tanto e ho stretto i denti negli ultimi 20 giorni. Sono costretto a fermarmi, ora a Torino valuteremo i giorni che mi servono per recuperare. Speravo che in questa settimana il fastidio passasse. Con la Lazio, nell’ultima mezz’ora, avevo sentito un po’ di fastidi”.

Andrea Pirlo ha quindi un grosso enigma da risolvere verso la sfida contro il Cagliari di sabato sera. Danilo e Demiral sono disponibili, ma impegnati con le loro nazionali. Alex Sandro e soprattutto De Ligt, invece, stanno lavorando a Torino.

Proprio l’olandese potrebbe essere la carta che si può giocare Andrea Pirlo al rientro: non gioca dalla scorsa stagione, dalla sfida con il Lione di Champions League che ha chiuso l’era Sarri.

L’operazione alla spalla, programmata da tempo, lo ha tolto dalla disponibilità del tecnico per quest’inizio di stagione. Il suo rientro può dare una svolta a una difesa fin qui spesso incerta.

OMNISPORT | 15-11-2020 10:56