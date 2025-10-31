Juventus, parole Spalletti scatenano le tifoserie sui social: veleno, scudetto, arbitri, è bufera

I tifosi bianconeri promuovono l'ex ct doipo la presentazione, sostengono il neo allenatore sui social e attaccano i napoletani 'invidiosi'

La sfida allo scudetto è annunciata, lo scontro Juventus-Napoli, invece, è già iniziato. Le parole di presentazione di Luciano Spalletti, come nuovo allenatore della Vecchia Signora, hanno scatenato in tempo reale un traffico enorme di messaggi social. Dagli apprezzamenti dei tifosi juventini, per i messaggi lanciati dal tecnico, alle provocazioni sul web. I messaggi dei tifosi bianconeri e le risposte inferocite dei napoletani hanno già scatenato una bufera mediatica.

Gli juventini approvano i discorsi di Spalletti

I tifosi juventini rompono subito il ghiaccio nei commenti sui social e approvano la prima uscita dinanzi ai media del neo allenatore Spalletti: “L’autorevolezza con cui parla Spalletti mi fa capire quanti anni erano che su quella panchina non sedeva un allenatore vero. Mamma mia ragazzi…” E ancora: “Ti prego Luciano, trasforma il JMedical da macello a struttura sanitaria.”

C’è poi chi scrive: “Spalletti è uno che ha già dimostrato di essere un tipo un po’ particolare in carriera. Perciò non bisognava dare peso alle sue parole.” E ancora: “Sinceramente non mi aspettavo che i napoletani fumassero così tanto per Spalletti alla Juve. Me lo stanno facendo diventare più simpatico.”

I tifosi bianconeri sono contagiati da un aspetto di Spalletti: “Quel maledetto sorriso già sta stregando la Continassa…” C’è poi chi analizza le parole del neo tecnico:” ‘Si penso di rientrare nel giro scudetto’ Risposta di Spalletti ad una domanda di un giornalista in conferenza stampa. Questo deve essere lo spirito di questa società di questa squadra Mi è piaciuto tantissimo Spalletti qui.”

Gli juventini punzecchiano i napoletani: “Ieri, a Napoli, è apparso questo striscione contro Spalletti, neo tecnico della Juventus. Immagino sia il meritato ringraziamento per aver riportato da quelle parti uno scudetto che mancava da ben 33 anni. Certi tifosetti dovrebbero ricordarsi che allenare è un lavoro. Ma siete solo invidiosi marci”

E infine: “Con Spalletti lo vinciamo a febbraio. Vedrete che saremo ingiocabili”.

I tifosi non condannano la napoletanità di Spalletti

Per i tifosi bianconeri al momento non c’è un accanimento sul rapporto di Spalletti con Napoli e il Napoli. C’è chi scrive: “Spalletti non è mai stato una bandiera di nessuno, ha già allenato mezza serie A. Fino a una settimana fa a Napoli non lo nominavano nemmeno più, se non per ricordare uno scudetto storico. Se oggi fosse alla Fiorentina non lo caghereste di striscio. Invece è da noi e state impazzendo”.

E ancora: “Non per dire: ma Spalletti non è mai stato una bandiera di nessuno. Conte sì. Detto ciò per me rimane la libertà di ciascuno di fare ciò che vuole della propria carriera.”

C’è poi chi analizza con lucidità: “Per quello che riguarda il tatuaggio di Spalletti, lo dico subito: non me ne può fregare di meno. Un conto è tatuarsi sulla pelle un’impresa che comunque rimane storica anche a livello personale, un altro è infangare una squadra con dichiarazioni a mezzo stampa, cosa che non ha mai fatto. A differenza di altri. Quindi a me del tatuaggio non me ne può fregare di meno. Buon lavoro a Spalletti e speriamo possa riuscire a ridare un’anima alla Juve.”

E infine: “Si sa che Spalletti è tutto tranne che juventino ed ha accettato la proposta perchè alla Juventus non si dice mai di no, qualunque sia la tua fede grazie mister per averci scelto.”

Juventus-Napoli, la sfida social è già partita

I tifosi juventini si sono schierati già in modo netto a difesa di Spalletti: “Lo state insultando da tre giorni.. tanto per spiegare ancora una volta chi siete. Non sono mai stato un grande estimatore di Spalletti.. ma è chiaro che a Napoli non lo avete mai meritato.”

C’è chi attacca i napoletani: “E’ da ieri che sputano veleno. Praticamente Spalletti in conferenza stampa, con eleganza, vi ha appena rimesso al vostro posto facendo capire che non ragionate bene, ma è che siete fatti cosi.”

Replicano i napoletani: “Mi fa molta più paura uno Spalletti piuttosto che un Conte con le coppe o un Gasperini, che come ci dice la storia ha sempre i suoi momenti no in stagione. La Juventus non é forte, per me siamo superiore ma Spallettone mi sa che ci mette sotto di brutto.”

Sui social prende fuoco la sfida Juventus-Napoli: “Quelli che hanno insultato Conte per non essere venuto in quel cantiere che era la Juventus sono scemi e sono una minoranza del JTwitter, figuriamoci del tifo intero. Gli scemi che insultano Spalletti invece sono letteralmente tutto il popolo napoletano.”

E ancora, gli juventini sostengono Spalletti: “Spalletti pensa allo scudetto…. Ma guarda un po’… C’è chi si caga addosso a dirlo e c’è chi arriva con un contratto di 8 mesi e allo scudetto ci pensa.. benvenuto Mister !!!

Non ci stanno i napoletani che replicano: “Avrete i soliti favori arbitrali pur di far entrare Spalletti tra le prime quattro… Ma tranquilli che lo scudetto non lo vedrete!”

E infine: “Che upgrade clamoroso. Napoletani, siete fritti da oggi!!!”

