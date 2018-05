In attesa di abbracciare Emre Can, la Juventus è alla ricerca di altri rinforzi per il centrocampo. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un ulteriore affondo per Bonaventura, centrocampista rossonero che tanto piacerebbe ad Allegri.

Classe 1989, Bonaventura ha un contratto garantito con il Milan sino al giugno del 2020. Il jolly rossonero è stato accostato anche alla Roma. Molto dipenderà dalle future sanzioni dell'UEFA nei confronti del Diavolo.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 08:00