Juventus, prima mossa di mercato: rinnovo ufficiale per un attaccante

La Juventus, che domenica potrebbe festeggiare il suo ottavo scudetto consecutivo, ufficializza la prima mossa di mercato in vista dell'estate: Mario Mandzukic, 33 anni, ha rinnovato con il club bianconero. L'attaccante croato, riporta il sito ufficiale della società torinese, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2021.

"La carriera bianconera di Mario Mandzukic continuerà fino al 2021. L’ufficializzazione del rinnovo di contratto è arrivata oggi ed è una notizia che i tifosi bianconeri accolgono con calore, perché, semplicemente, il rinnovo di Mario è una bellissima notizia".

"Determinato, decisivo, capace di coprire con abnegazione ogni zona del terreno di gioco, Mandzukic è il prototipo dell’attaccante moderno. Dotato di presenza fisica considerevole, sa abbinare giocate e tecnica, che di solito sono caratteristica di giocatori ben più brevilinei".

"Da quasi quattro stagioni alla Juventus, ha già raccolto 159 presenze e segnato 43 gol. Al di là delle reti, spesso pesantissime e decisive, uno dei dati che meglio racconta l’atteggiamento di Mario in campo sono i 19 assist forniti ai compagni. La generosità è una dote rara nei centravanti di razza, ma per lui non è così. I suoi "ponti" di testa, l'ultimo dei quali proprio sabato scorso contro l'Empoli, sono una firma da dominatore dell’area di rigore, ma anche il segnale di un altruismo che ha pochi eguali".

La Juventus sottolinea che il "carisma di Mario è un qualcosa che si percepisce ogni volta che scende in campo: d’altra parte, stiamo parlando di un campione col palmarès tra i più ricchi d’Europa (solo in bianconero, tre Scudetti, altrettante Coppe Italia e una Supercoppa Italiana). Mandzukic è un campione che trascina con l’esempio. Un esempio che continuerà a dare per altri due anni".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 13:38