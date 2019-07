Juventus, primi dubbi: Sarri non è preoccupato

Sette gol subiti in tre partite tra Tottenham, Inter e Team K. La Juventus di Maurizio Sarri è chiaramente ancora in rodaggio ma già suona un primo piccolo campanello d’allarme in difesa dopo il pirotecnico 3-3 contro la selezione coreana.

Il mister toscano non è particolarmente preoccupato, né del reparto difensivo né del gioco non ancora brillante (Pjanic è parso ancora una volta in difficoltà come regista): “In questo momento non si possono ancora fare bilanci, abbiamo tanti giocatori a casa. Questa sera abbiamo dato spazio ai giovani, che erano pronti”.

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo: “Era previsto che giocasse meno, ma oggi gli ho parlato, ed era molto affaticato, quindi abbiamo deciso di tenerlo a riposo”.

La Juventus torna a Torino, poi scenderà in campo il 10 agosto a Stoccolma contro l’Atletico Madrid per l’ultima partita della International Champions Cup: “Adesso, per 10 giorni ci possiamo allenare senza partite e possiamo fare una buona preparazione. Abbiamo giocato in un bellissimo stadio, con un grande pubblico e un manto erboso perfetto”. Dopo i colchoneros si potrà stilare un primo bilancio.

Wojciech Szczesny, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto salutare i tifosi asiatici: “Grazie Singapore, Cina e Seoul per l’ospitalità. È tempo di tornare a casa”, ha scritto il numero 1 juventino.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 20:15