Juventus, primi gol per Cristiano Ronaldo

Prime reti in bianconero per Cristiano Ronaldo. Domenica mattina di lavoro per il gruppo torinese della Juventus: in campo Bentancur, Bonucci, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala e Ronaldo, i giocatori che non hanno partecipato alla tournée statunitense.

I sei bianconeri hanno disputato una partitella a ranghi misti con la seconda squadra (l'Under 23 che parteciperà al campionato di Serie C) e sono arrivati i primi gol: a segno Cuadrado, Dybala e anche il neo acquisto Ronaldo.

Mercoledì rientrerà il resto della squadra dalla tournée americana, oltre a Mario Mandzukic, quindi venerdì gruppo al completo con il rientro del campione del mondo Blaise Matuidi.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 16:45