Juventus pronta a una cessione eccellente per arrivare a Chiesa

La Juventus è pronta a una cessione di lusso per finanziare il mercato estivo in vista della prossima stagione. In partenza c'è in primis Douglas Costa, che tra acciacchi e problemi disciplinari sta vivendo un anno ben al di sotto delle aspettative a Torino.

Diverse indiscrezioni all'estero e in Italia parlano di un forte interessamento del Paris Saint Germain per l'ala della Juventus nel mirino anche dei club di Manchester e dell'Inter. Secondo Tuttosport da diverse settimane sono continui i contatti tra l'agente del campione, Junior Mendonza, e il direttore sportivo del club dominatore in Francia, Antero Henrique. I parigini potrebbero presentare una prima offerta nei prossimi mesi. Il contratto dell'ex Bayern Monaco scade nel giugno del 2022: i bianconeri non lo cederanno per meno di 60 milioni di euro.

Douglas Costa a settembre era stato protagonista dello sputo a Federico Di Francesco, poi a febbraio era stato coinvolto in un incidente stradale in cui era rimasto illeso. Dallo scorso agosto ha disputato 24 partite tra campionato e coppe, andando a segno in una sola occasione e realizzando due assist.

Al suo posto i bianconeri punteranno forte sul gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Il club bianconero è in pressing da tempo sull'entourage del giocatore e avrebbe contattato il padre Enrico. I bianconeri stanno dando garanzie tecniche al giocatore, che teme di giocare con meno continuità sotto la Mole. Il suo compagno di squadra Kevin Mirallas gli ha suggerito di aspettare: "Fossi in lui resterei qui almeno una o due stagioni. I giovani devono giocare, non stare in panchina. Nella mia carriera ne ho visti tanti arrivare in grandi club e poi non giocare mai".

SPORTAL.IT | 29-03-2019 10:10