La Juventus è pronta ad annunciare l'erede di Buffon

Mattia Perin sta per firmare con la Juventus. Il portiere del Genoa è pronto a sostituire Gianluigi Buffon, che in scadenza di contratto con la Vecchia Signora si svincolerà a giugno, probabilmente per vestire la maglia del Paris Saint Germain.

L’accelerazione della trattativa è arrivata negli ultimi giorni. Il 25enne estremo difensore di Latina è pronto a mettere la firma su un contratto quinquennale a circa 2,5 milioni a stagione: si giocherà il posto con Wojciech Szczesny, che per ora resta la prima scelta tra i pali della squadra di Max Allegri dopo l’addio di Buffon.

Il club bianconero è pronto a chiudere su una cifra vicina ai 12 milioni di euro e punta sulla volontà del giocatore di lasciare la Liguria per difendere i pali della porta bianconera. Nell’affare potrebbero essere incluse le contropartite Audero e Sturaro, pronto a un ritorno nel Grifone per trovare più spazio e continuità.

Il direttore sportivo del Genoa Perinetti si è detto possibilista: “Sicuramente oggi possono essere poste le basi per aprire un discorso. Audero lo conosco molto bene, l’ho fatto esordire io a Venezia. Sturaro? Stefano è legato a Genova e al Genoa, noi l’abbiamo chiesto anche l’anno scorso. Lo prenderemmo anche al di fuori dell’affare Perin”.

Così invece Perin: “Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui voglio mettermi alla prova. Non ho paura ad andare a giocare in un grande club né di giocarmi il posto con un altro portiere forte. Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui voglio mettermi alla prova e uscire dalla comfort zone che mi sono meritato qui al Genoa”, le sue parole a un evento.

Il Genoa si è già cautelato. Secondo indiscrezioni si sono svolte nel pomeriggio di mercoledì le visite mediche per l’estremo difensore dell’Olimpia Lubiana Rod Vodisek, promesso sposo del Genoa. Per il classe 1998 è pronto un quadriennale a cifre ancora non rivelate. Il portiere sloveno in questa stagione ha disputato cinque partite nella massima serie del suo Paese mantenendo la porta inviolata tre volte. Con la Nazionale ha disputato venticinque partite tra U16, U17, U18, U19 e U20.

