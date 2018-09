Juventus: pronta la mossa per salvare Cristiano Ronaldo

La Juventus è pronta a fare ricorso contro la squalifica di Cristiano Ronaldo, espulso ingiustamente martedì sera nel primo tempo della partita di Champions League contro il Valencia. Lo riporta Sky. I legali del club bianconero puntano a ridurre, o addirittura annullare, la squalifica attraverso testimonianze e immagini tv.

Il regolamento disciplinare dell'Uefa prevede una sola giornata di stop per il grave fallo di gioco e per l'"unsporting conduct", la condotta antisportiva. CR7 rischia di rientrare però nella seconda casistica, quella della "condotta violenta", che prevede 3 giornate di stop.

La Federazione potrebbe decidere per una via di mezzo, una condotta condotta violenta con attenuanti. Saputa la squalifica, la Vecchia Signora può ricorrere sulla base degli articoli 50 e 9 del Codice europeo, che permettono che si possa fare appello contro le conseguenze disciplinari di un "chiaro errore" del direttore di gara. L'obiettivo del club campione d'Italia è quello di ottenere uno sconto, soprattutto in vista della doppia sfida contro il Manchester United, che deciderà la leadership del girone di qualificazione.

L'Uefa potrebbe però essere meno clemente se verranno accertate le voci sullo sfogo di Pavel Nedved contro l'arbitro Brych nell'intervallo del match del Mestalla: il vicepresidente si sarebbe precipitato negli spogliatori subito dopo la cacciata dal campo di CR7, in primo luogo per rincuorare il campionissimo, uscito sconsolato.

Ma poi l'ex centrocampista ceco non è riuscito a contenere la sua rabbia e durante l'intervallo, insieme ad altri due dirigenti, si sarebbe rivolto direttamente a Brych nel tunnel che porta agli spogliatoi, chiedendo spiegazioni sulla decisione, e alzando la voce nei confronti del fischietto tedesco. Il direttore di gara ha invece tirato dritto senza senza rispondere alle proteste juventine, chiudendosi con i suoi assistenti nello stanzino riservato al team arbitrale.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 16:00