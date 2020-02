Juventus, pronta una nuova offensiva per Mauro Icardi

Il matrimonio tra Mauro Icardi e la Juventus potrebbe finalmente celebrarsi in estate. L'attaccante è stato corteggiato a lungo da Paratici anche lo scorso anno ma poi si è trasferito al Paris Saint Germain.

L'argentino, dopo essersi ambientato, ha fornito buone prestazioni e i gol messi a segno in Francia sono già 18. Nelle ultime uscite, però, è parso nettamente fuori forma e i dati lo confermano: ha timbrato il cartellino appena una volta nelle ultime 6 partite e nell'ultima di coppa è rimasto in panchina.

A dicembre Leonardo aveva parlato così dell'ex capitano dell'Inter: "Mauro sta facendo molto bene. C'è tanta concorrenza in attacco, ma evidentemente per lui è uno stimolo. È arrivato e si è posto nella maniera giusta, è un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi. Riscatto? Manca ancora del tempo, dipenderà da lui".

Ora il dirigente brasiliano non è più così convinto di riscattarlo per 70 milioni di euro e la Juventus avrebbe già studiato il piano per ingaggiarlo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, i campioni d'Italia starebbero cercando di convincere il Psg a pagare all'Inter il prezzo del riscatto di Icardi per poi girarlo ai bianconeri mettendo sul piatto il cartellino equivalente di Miralem Pjanic, oggetto del desiderio dei transalpini. L'eventuale approdo dell'ex 'nove' dell'Inter libererebbe Gonzalo Higuain: l'ex Milan vorrebbe più spazio e il nervosismo palesato durante la sostituzione nel match contro l'Hellas Verona ne è la prova.

Per sostituire l'ex romanista Paratici avrebbe già individuato in Jorginho l'erede ideale: l'ex Napoli è molto legato a Maurizio Sarri (che l'ha già chiesto in inverno alla dirigenza) e il suo agente non ha mai chiuso le porte ad un trasferimento a Torino.

