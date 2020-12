Juventus: pronti 10 milioni per Milik

Il mercato di riparazione, sta entrando nel vivo: la dirigenza bianconera, sembra davvero convinta di poter regalare a mister Pirlo la quarta punta tanto desiderata per poter affrontare da protagonisti la seconda parte di stagione e le tre competizioni in cui la Juventus è in corsa.

Il nome caldo sul taccuino di Paratici, stando alle ultime news riportate da Sportmediaset, pare essere quello di Arkadiusz milik, attaccante fuori rosa tra le fila del Napoli. Il polacco è il profilo di giocatore giusto per il gioco di Pirlo e il fatto che a Giugno il suo contratto vada in scadenza, fa il gioco della Juve.

Il Napoli per Milik chiede intorno ai 20 milioni: una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus che ne offrirebbe 10 subito accontentando tutte le parti in causa, compreso il polacco che andrebbe a guadagnare 4 milioni a stagione.

OMNISPORT | 22-12-2020 15:53