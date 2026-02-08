Juventus, Yildiz è solo il primo: pronti altri rinnovi, il futuro di Vlahovic

Dopo la stellina turca i bianconeri lavorano sui rinnovi di McKennie, Kostic, Locatelli e senatori da blindare. Vlahovic prepara l’addio

Ieri la firma fino al 2030 tra Kenan Yildiz e i bianconeri. Ma la festa, i sorrisoni del gioiellino turco e le ambizioni di vittoria fanno sì che la Juventus non si fermi qui: la dirigenza vuole consolidare l’ossatura della squadra e garantire continuità al progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti, intervenendo sui profili considerati centrali per il presente e per il futuro. Tutti i movimenti del club bianconero: dai rinnovi dei senatori alle cessioni di mercato.

McKennie, dialogo in partenza

Tra le priorità c’è il contratto di Weston McKennie, legato al club fino al 2026. La volontà comune è proseguire insieme e nei prossimi giorni è atteso un primo confronto concreto per impostare il rinnovo. Dopo stagioni altalenanti, l’americano è tornato a essere una pedina importante nello scacchiere bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kostic, la fiducia cambia gli scenari

Situazione simile per Filip Kostic. La rinnovata stima di Spalletti e le buone prestazioni recenti hanno riacceso una trattativa che sembrava essersi arenata. Il club sta valutando un nuovo accordo, spinto anche dal rendimento in crescita dell’esterno serbo.

I senatori da blindare

Guardando più avanti, la Juventus monitora anche i contratti dei giocatori diventati punti fermi del gruppo. Pierre Kalulu, sempre presente e con scadenza lontana (2029), resta un tema da affrontare con calma. Stesso discorso per Thuram e Kelly, elementi silenziosi ma fondamentali nell’equilibrio della squadra.

Il caso Locatelli resta aperto. Il centrocampista bianconero, nonché il capitano, sotto contratto fino al 2028, ha riconquistato centralità dopo un periodo complicato. Per evitare tensioni future, la società potrebbe muoversi in anticipo e discutere un prolungamento che premi il suo ruolo di leader.

Spalletti, questione rimandata

Sul tavolo resta anche il futuro dell’allenatore. La dirigenza considera Spalletti il perno del progetto, ma il tema del suo contratto verrà affrontato più avanti, quando le priorità tecniche saranno sistemate.

Vlahovic verso l’addio

Diverso il discorso per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sembra sempre più destinato a lasciare Torino a fine stagione. I rapporti con il club non si sono mai davvero ricomposti e il contratto in scadenza non ha ancora trovato sviluppi. Già la scorsa estate il Milan aveva sondato il terreno, trovando apertura da parte del giocatore. L’infortunio all’adduttore ha poi frenato ogni operazione durante l’inverno, spostando l’attenzione esclusivamente sul recupero fisico.

Il suo entourage lavora ora in ottica mercato. In Italia restano vigili Milan, Roma e Inter, mentre all’estero la Premier League osserva con interesse: Tottenham e Chelsea seguono la situazione, con precedenti apprezzamenti anche da parte di Barcellona e Atletico Madrid. L’epilogo più probabile resta quindi una separazione a fine campionato.