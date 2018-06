Juventus, pronto il rinnovo di Alex Sandro

La Juventus offrirà nei prossimi giorni il rinnovo di contratto ad Alex Sandro. La dirigenza bianconera ha preparato per il terzino brasiliano un nuovo accordo da top player, nonostante l'ultima deludente stagione vissuta dal numero 12 juventino.

Secondo il Corriere dello Sport, l'ingaggio sarà da 4 milioni di euro a stagione sino al 2023. Nel caso l'esterno dovesse rifiutare la proposta del club torinese, non è da escludere l'ipotesi di un addio, ma per non meno di 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 17:15