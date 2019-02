Juventus: pronto uno scambio stellare con il Manchester United

Romelu Lukakusogna di giocare nella Juventus, al fianco di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il tabloid inglese "The Sun", l'attaccante belga avrebbe intenzione di lasciare a fine stagione il Manchester United a causa dello scarso feeling con l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer, e si sta guardando intorno alla ricerca di un'alternativa.

La sua destinazione preferita sarebbe quindi Torino, per soddisfare la sua ambizione di giocare con CR7. "La destinazione preferita di Lukaku sarebbe la Juventus. E' infatti un grande fan di Cristiano Ronaldo", assicura una fonte interna del club al Sun.

Lukaku, arrivato nei Red Devils nell'estate del 2017 per 87 milioni di euro su iniziativa di José Mourinho (che lo strappò all'allora tenico del Chelsea Antonio Conte), dopo l'addio dello Special One non è riuscito a ritrovarsi nei nuovi schemi di gioco di Solskjaer ed è stato spesso lasciato in panchina, anche in occasione dell'ottavo di finale di Champions contro il Psg: uno smacco non da poco che lo ha spinto a ripensare il suo futuro a Manchester.

Dall'Inghilterra già si ipotizza di un possibile scambio con un giocatore della Juventus dato in partenza nella prossima sessione di mercato, circolano i nomi di Douglas Costa e Paulo Dybala. Classe 1993, il belga è legato a un contratto che scadrà il 30 giugno 2022: sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Inter, alla ricerca di un sostituto dI Icardi in estate.

Lukaku ha segnato in questa stagione 11 reti in 35 partite tra campionato e coppe, uno score decisamente più basso della sua media reti in carriera.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 10:05