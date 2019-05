Juventus, proposto uno scambio al Psg: via Pjanic

Sono giorni bollenti per la Juventussul fronte allenatore e per il club bianconero delineare una chiara strategia di mercato per l'estate è molto difficile. Uno dei punti fermi di Paratici è però l'arrivo di un difensore centrale di livello mondiale, e secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Marquinhos, 25enne brasiliano del Psg, che conosce bene il calcio italiano dopo aver giocato nella Roma nella stagione 2012/2013.

Secondo la rosea, in questi giorni c'è stato un sondaggio conoscitivo della dirigenza bianconera, che ha incassato la disponibilità del brasiliano a trasferirsi a Torino. Marquinhos guadagna attualmente 6,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2022: difficilmente i campioni di Francia concederanno la cessione, a meno che i bianconeri non decidano di proporre uno scambio con un elemento importante della rosa seguito da tempo dai parigini, Miralem Pjanic.

Il regista bosniaco non è più considerato intoccabile come in passato e ha una valutazione vicina agli 80 milioni di euro: dopo tre stagioni potrebbe dire addio alla Vecchia Signora. Tutti i discorsi sono comunque rimandati alle prossime settimane, quando verrà ufficializzato il nome del prossimo allenatore bianconero.

Gli altri candidati per la difesa dei torinesi sono Boateng, in uscita dal Bayern Monaco, Savic, in rotta con l'Atletico Madrid e anche Kostas Manolas della Roma. Il centrale greco ha una clausola di rescissione di 36 milioni di euro ed è anche un obiettivo dell'Arsenal. Si allontana definitivamente De Ligt, ormai verso Barcellona: "Mi piacerebbe giocare nella stessa squadra di De Jong. Sì, mi piacerebbe. Ma adesso non so cosa accadrà", le parole del centrale olandese riportate dal quotidiano catalano Sport.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 13:12