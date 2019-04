Juventus, proposto uno scambio stellare con il Real Madrid

Grandi manovre potrebbero realizzarsi in estate sull'asse Torino-Madrid. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il Real dopo una stagione senza titoli vuole rivoltare la rosa come un guanto: tra i maggiori indiziati a lasciare la casa blanca ci sono Marcelo e Isco.

I due giocatori, entrambi reduci da una stagione sotto tono, potrebbero essere utilizzati come pedine di mercato per arrivare al centrocampista dellaJuventusMiralem Pjanic. Secondo le indiscrezioni riportate da Don Balon, Zinedine Zidane ha chiesto l'arrivo del regista bosniaco a Florentino Perez, che per accontentarlo sarebbe pronto a proporre ai bianconeri uno scambio stellare mettendo sul piatto i due scontenti. Il "pacchetto" Marcelo-Isco potrebbe convincere la Juventus a cedere l'ex Roma, valutato circa 80 milioni. Sulle tracce di Pjanic 'è anche il Paris Saint Germain, che a breve potrebbe fare un'offerta ufficiale.

Intanto per la difesa bianconera è sempre più vicina la chiusura del colpoManolas: i bianconeri sono pronti a pagare la clausola di rescissione da 36 milioni di euro presente nel contratto del centrale greco. La Juve prima di concludere vuole assicurarsi sulle condizioni del giocatore, reduce da una stagione ricca di infortuni. Ormai abbandonata la strada che porta a De Ligt, a un passo dal Barcellona, ma resta apertissima l'opzione Ruben Dias dal Benfica.

Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi con il gruppo nel primo allenamento post scudetto della Juventus. Il capitano bianconero ha recuperato dal problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare entrambe le gare dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Gli uomini di Allegri erano reduci da tre giorni di riposo, dopo la vittoria aritmetica dell'ottavo scudetto consecutivo arrivata lo scorso sabato contro la Fiorentina. Tra i più sorridenti, Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 08:54