Juventus, il Psg fa muro su Kolo Muani (vittima a Londra di un pauroso incidente) e rispunta Pellegrino

Prosegue la ricerca dell'attaccante, il francese vuole tornare a Torino ma il club di appartenenza non è convinto: ore frenetiche, l'alternativa è il centravanti del Parma.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le telefonate ci sono state, eccome se ci sono state. La Juventus ha alzato il metaforico telefono per formulare il numero del Tottenham e chiede lumi in merito alla situazione di Kolo Muani. Il centravanti francese tornerebbe di corsa, ma da Londra e Parigi non arrivano buone notizie. Anche sul fronte automobilistico, visto che Kolo Muani è rimasto coinvolto in un pauroso incidente assime a Odobert.

Kolo Muani, auto distrutta a Londra

Come riportato dai media britannici, Kolo Muani è rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme a Wilson Odobert, suo compagno nel Tottenham. Entrambi sono usciti completamente illesi dall’auto, che invece è andata distrutta. Della vicenda ha parlato Thomas Frank, tecnico degli Spurs, alla vigilia della trasferta di Champions in casa dell’Eintracht Francoforte: “Kolo Muani e Odobert stanno bene. Purtroppo sono rimasti coinvolti in un piccolo incidente. Anche le altre persone coinvolte stanno bene. Da cosa è dipeso? Da uno pneumatico che è esploso. Ripartiranno un po’ più tardi per la Germania”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kolo Muani “prigioniero” del Tottenham

Incidenti a parte, i problemi restano due: Frank, tecnico del Tottenham non vuole cedere il francese, vista anche la situazione di classifica dei londinesi non proprio lusinghiera (gli Spurs sono 14esimi in classifica a +8 sulla zona retrocessione). Inoltre, c’è da capire se Comolli e l’emiro del Psg Al-Khelaifi hanno ricucito i rapporti. Cosa che per ora non sembra sia avvenuta. Per Kolo Muani fino ad oggi vanta 15 presenze in campionato di cui 11 da titolare, 6 in Champions di cui 2 da titolare.

Juve, sondaggi per Beto e Biereth

Nel calcio tutto può cambiare in fretta, ma in questo momento i campioni d’Europa del Psg non sembrano aver ancora digerito quanto successo in estate con la Juve. Alla Continassa non si fanno troppe illusioni e preparano piste alternative: Comolli e Ottolini continuano a guardarsi intorno dopo il voltafaccia di En-Nesyri. Oltre al sondaggio con l’Everton per Beto, c’è stato quello con il Monaco per Mika Biereth.

Pellegrino e Davis nel mirino della Juventus

Ma soprattutto sono spuntati i nomi di Mateo Pellegrino e Keinan Davis dell’Udinese. Come riporta calciomercato.com, entrambi hanno le caratteristiche tecniche e fisiche cercate da Spalletti ed entrambi stanno disputando un buon campionato (20 presenze e 6 goal l’argentino, 21 presenze e 7 goal l’inglese). Se per l’Udinese una cessione non sarebbe un problema, il Parma è impegnato nella lotta per non retrocedere, e domenica sera incontrerà proprio la Juventus.

McKennie, il rinnovo è vicino

Chi potrebbe ricoprire occasionalmente il ruolo di centravanti è invece Weston McKennie, Spalletti dixit dopo la sfida con il Napoli. “E’ come se fosse un attaccante centrale perfetto. Lotta, è forte di testa, ha un’elevazione impressionante e prende decisioni per fare risultati. Sarebbe un attaccante ideale”, parole e musica del tecnico bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Per il centrocampista americano, tra i migliori della stagione, il rinnovo potrebbe finalmente arrivare.

Papà McKennie ringrazia Spalletti

“Posso dire che non vedevo Wes così felice da tempo. L’allenatore ha fatto decisamente la differenza”, dichiarazioni di John McKennie, il papà. Stando a quanto riportato da SportMediaset, salvo cataclismi, resterà alla Juventus. Il suo eclettismo lo ha fatto diventare un punto di riferimento per l’allenatore, che lo ha elogiato anche nella conferenza stampa pre-Champions.

Spalletti applaude McKennie

“Il rinnovo di McKennie, che ha il contratto in scadenza? Di contratti non parlo perché faccio un altro lavoro, mi sembra di poter leggere in quelle che sono le sue risposte e i suoi comportamenti che si trovi molto bene alla Juventus. Con tutte queste domande poi si rischia di fare confusione, di credere di avere a che fare con un altro club, ma è la Juventus insomma”.