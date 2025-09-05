Juventus, Psg furioso per il finale della trattativa per Kolo Muani: la minaccia di Al Khelaifi a Comolli

Per la stampa francese il presidente del club parigino avrebbe accusato i bianconeri di aver preso in giro il proprio club, promettendo ritorsioni

Il naufragio della trattativa per Randal Kolo Muani si è trasformato in un casus belli tra Psg e Juventus: secondo i media francesi il presidente parigino Al Khelaifi ha esplicitamente minacciato il d.g. bianconero Damien Comolli per aver rinunciato al giocatore dopo mesi di dialogo.

Juventus, Psg e Al Khelaifi furiosi per Kolo Muani

La trattativa per Randal Kolo Muani non concretizzata dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato avrebbe causato ben più di un mal di pancia nel Psg, sedotto e abbandonato dai bianconeri quando pensava di essere ormai vicino alla cessione dell’attaccante. Secondo il portale francese Sports Zone, infatti, il presidente del club transalpino Nasser Al Khelaifi avrebbe esplicitamente minacciato ritorsioni nei confronti dei bianconeri, dopo il tramonto dell’affare.

La minaccia di Al Khelaifi a Comolli

“Ci avete preso in giro per diverse settimane – avrebbe detto un Al Khelaifi furioso al d.g. della Juventus Damien Comolli, secondo la testata francese – È finita, non vincerete questa battaglia contro di me”. Il presidente del Psg avrebbe poi chiuso la discussione col dirigente bianconero con una vera e propria minaccia: “Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me”, le sue parole.

La trattativa abbandonata dalla Juventus

Il disappunto di Al Khelaifi sarebbe nato in seguito alla scelta di Comolli di abbandonare la trattativa per Kolo Muani alla vigilia dell’ultimo giorno di mercato, dopo un’estate intera di contatti con il Psg nel tentativo di trovare la quadra sulla valutazione del giocatore. L’attaccante era arrivato in prestito nel mese di gennaio con diritto di riscatto a 45-50 milioni di euro, somma che la Juventus non ha corrisposto a giugno per poi provare a riprendere Kolo Muani a condizioni più favorevoli. Quando il passaggio in bianconero sembrava sul punto di realizzarsi, la Juve ha preferito virare su altri obiettivi: una somma simile a quella stanziata per il centravanti francese, di fatto, Comolli ha portato in bianconero Edon Zhegrova e Lois Openda.

La soluzione Tottenham

Il Psg, rimasto col cerino in mano, non ha potuto fare altro che concedere il prestito con diritto di riscatto di Kolo Muani al Tottenham, pur di liberarsi di un giocatore che non rientra da tempo nei piani del tecnico Luis Enrique e di un contratto da 9 milioni di euro lordi che incide fortemente sul monte ingaggi del club campione d’Europa. Una soluzione forzata che, evidentemente, ha fatto imbestialire Al Khelaifi.